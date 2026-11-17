Alla vigilia della mozione di sfiducia al sindaco di Siracusa Francesco Italia, il centrodestra siracusano somiglia a una scacchiera in cui ogni pedina ha cambiato casella. Due uomini che per mesi si sono guardati da lontano e che si sono scontrati in modo ruvido, il deputato nazionale di Fratelli d’Italia Luca Cannata e il deputato regionale di Forza Italia Riccardo Gennuso, hanno ricominciato a parlarsi. Lo scontro con il Mpa da una parte e la paura della Lega dall’altra li hanno spinti sullo stesso lato del tavolo.

Il fronte di Siracusa

A Palazzo Vermexio Forza Italia e Fratelli d’Italia siedono all’opposizione e hanno votato entrambi la sfiducia al sindaco, sostenuto dal Mpa di Peppe Carta. Da due settimane lo scontro tra FdI e Mpa è durissimo. Cannata ha lanciato un ultimatum al partito di Carta: votare la sfiducia e tornare nel centrodestra. La risposta è stata un tavolo del centrodestra convocato dal Mpa, a cui FdI non ha partecipato, sostenendo che il vero tavolo è l’aula, con la mozione del 18 novembre.

Una frattura che ha le sue radici fuori dal consiglio comunale. Sul tavolo ci sono le regionali e le politiche del 2027, e chi governa Siracusa oggi pesa nei rapporti di forza di domani. Cannata e Carta, secondo quanto filtra da ambienti vicini ai due partiti, sono ormai ai ferri corti.

Pachino, il feudo sotto attacco

In questo quadro si inserisce Pachino. L’amministrazione guidata da Giuseppe Gambuzza, vicinissimo a Gennuso, la settimana scorsa ha perso la maggioranza: quattro consiglieri sono passati all’opposizione, tre dei quali eletti in Forza Italia e approdati alla Lega, partito a cui ha da poco aderito il deputato regionale Carlo Auteri, anche lui in corsa nel 2027 per un nuovo mandato all’Ars. Gambuzza oggi conta su 7 consiglieri contro 9.

Una mossa legittima sul piano politico, ma che Gennuso ha letto come un attacco al suo feudo. Subito dopo il passaggio alla Lega aveva fatto sapere che le ambizioni di Gaetano Gennuso, uno dei suoi ex (nessuna parentela), erano quelle di diventare assessore e che lui non avrebbe accettato diktat.

L’ipotesi di intesa

Da lì sarebbe partito il dialogo con Cannata. Sul tavolo ci sarebbe l’ingresso del consigliere di Fratelli d’Italia nella maggioranza di Gambuzza, magari con un posto in giunta. Un’operazione che però riporterebbe i numeri in pareggio, 8 a 8. Ne serve un altro, e tra i più corteggiati c’è l’esponente di Azione Mizzi, destinato a diventare l’ago della bilancia non solo per il sindaco ma anche per l’asse Cannata-Gennuso.

Il segnale pubblico è arrivato di recente, quando i due si sono visti a un convegno sulla sanità: un incontro che molti hanno letto come qualcosa di più di una coincidenza di agenda.

Noto, la prossima casella

L’intesa potrebbe non fermarsi a Pachino. A Noto, dove si avvicinano le amministrative, il sindaco uscente Corrado Figura, sensibile alle posizioni di Carta, tenterà il bis. Un ruolo chiave lo ha Corrado Cultrera, che nei giorni scorsi ha ammesso di rivedersi nelle posizioni di Cannata. Secondo autorevoli fonti politiche netine, l’idea sarebbe di sostenere alle urne il forzista Corrado Bonfanti, ex sindaco, coordinatore provinciale di Forza Italia e vicinissimo a Gennuso.

Il disegno, se confermato, sarebbe quello di una candidatura di area contro un sindaco gradito a Carta. Con una conseguenza evidente: l’asse Cannata-Gennuso non nascerebbe solo per difendere Pachino, ma per misurarsi con il Mpa sul suo stesso terreno.

Il limite di Avola

Resta il rebus Avola, fortino di Cannata, dove la sindaca è la sorella del deputato, Rossana Cannata. Qui le posizioni di Forza Italia sull’amministrazione sono state durissime. Gli esponenti gennusiani, nei mesi scorsi, sono stati tra i protagonisti delle denunce sul caso delle collette, cioè i contributi che l’allora sindaco Cannata avrebbe chiesto ai suoi ex assessori per finanziare le attività del suo gruppo politico. Una vicenda di cui si è occupata anche la trasmissione Report su Rai 3 e transitata anche in Procura ma che Cannata ha definito surreale. Vedremo se la ritrovata intesa cambierà anche il clima ad Avola o se quel fronte sarà il limite oltre il quale la pax non può spingersi.

La partita del 2027

Domani il voto in aula dirà quanto pesa davvero la linea di Cannata e quanto regge il Mpa. Ma la scacchiera è già in movimento: la Lega che avanza, il Mpa che prova a tenere il centro, FdI e FI che ricuciscono. A tutti serve la stessa cosa: arrivare al 2027 con più caselle presidiate e meno nemici in casa.