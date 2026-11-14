Il centrodestra siracusano si è riunito senza Fratelli d’Italia e Fratelli d’Italia risponde con ironia e con un’agenda. Il tavolo che conta, dice, è già convocato: mercoledì 18 novembre, a Palazzo Vermexio, quando il Consiglio comunale discuterà la mozione di sfiducia al sindaco Francesco Italia.

L’ironia: “Il centrodestra senza la destra”

La replica porta la firma del commissario provinciale Salvatore Coletta e arriva alla nota con cui Forza Italia, Lega, Grande Sicilia e Noi Moderati hanno annunciato il primo incontro. Si parte dal tono: “Accogliamo con sincero interesse la notizia che, dopo anni, il centrodestra siracusano sia finalmente tornato a riunirsi. Dobbiamo riconoscere agli organizzatori una certa originalità: sono riusciti nell’impresa di riunire il centrodestra senza la destra”.

Coletta ricorda che FdI è “il primo partito della Nazione” e che esprime il Presidente del Consiglio. Il risultato, scrive, è “una riunione di famiglia nella quale manca un pezzo piuttosto importante della famiglia stessa”.

Nessuna polemica sull’invito

Non c’è lamentela per un’esclusione: “ognuno è libero di incontrare chi vuole, sedersi dove preferisce e scegliere i propri commensali”. Il rilievo è sul metodo: sarebbe opportuno, scrive Coletta, “un po’ più di prudenza prima di annunciare alla stampa la ritrovata unità di un’intera coalizione”.

Resta aperto il punto che la nota del vertice lasciava aperto. La replica non dice se FdI sia stata invitata, né se raccoglierà l’invito alla nuova riunione “aperta a tutte le forze del centrodestra”. Non lo respinge, non lo accoglie.

“Chi sta con chi”

Il passaggio più politico è un auspicio velenoso: che l’incontro sia servito “a schiarire le idee a quanti, fino a ieri, nutrivano ancora qualche dubbio sul proprio posizionamento politico”. A beneficio degli elettori, che “hanno il diritto di sapere chi sta con chi, senza dover ricorrere ogni volta a un interprete”.

Nessun nome. Ma il contesto indica la posizione scomoda: Grande Sicilia, con il sindaco in giunta, siede al tavolo del centrodestra mentre FdI e Forza Italia sono i promotori della sfiducia. Un doppio binario che Luca Cannata, nelle scorse settimane, aveva già indicato al Mpa come un aut aut.

Il vero tavolo è in aula

Coletta rovescia così l’impostazione della nota del vertice, che parlava di un dialogo “permanente”, non limitato alle scadenze elettorali. Per FdI le parole contano meno del voto. Il tavolo che interessa è quello del 18 novembre, “già convocato”, con “una data, un luogo e soprattutto un ordine del giorno”.

E il banco di prova è quello: “Non serviranno fotografie di gruppo, dichiarazioni d’intenti o solenni professioni di unità. Basterà osservare le scelte dei rappresentanti eletti per capire chi intenda costruire un’alternativa all’attuale amministrazione Italia e chi, invece, preferisca garantirle continuità”

Unità nei comunicati, strade diverse nelle istituzioni

Ogni scelta, concede Coletta, è “politicamente legittima, purché sia chiara e riconoscibile”. Poi l’affondo: “non si può chiedere loro di credere a forze politiche unite nei comunicati, quando poi si percorrono strade diverse nelle istituzioni”. Il 18 novembre, conclude, chiarirà la conformazione del centrodestra siracusano più di «cento tavoli e mille comunicati stampa”.

Il messaggio finale è un congedo con puntura: auguri ai partecipanti “per il percorso di unità”, e appuntamento ai cittadini “là dove, oltre alle parole, contano anche i voti”.

Cosa resta da chiarire

La scommessa è ora in mano agli altri firmatari. Grande Sicilia dirà come voterà il Mpa sulla mozione? Il recente incontro tra il sindaco ed i consiglieri di maggioranza sembrerebbe indirizzare il cammino verso il voto contrario alla sfiducia al sindaco.