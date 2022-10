l'allarme dato dai residenti

Gli agenti del commissariato di Lentini hanno denunciato per il reato di rissa 6 persone, tutte lentinesi. Secondo quanto emerso nelle indagini degli investigatori, la colluttazione è avvenuta due sera fa in via Cappuccini ed a dare l’allarme sono stati alcuni residenti della zona, allarmati per aver udito degli spari.

Poco dopo essere giunti sul posto, gli agenti hanno scoperto che a scontrarsi sono state due gruppi che, però, interrogati, non hanno fornito alcuna spiegazione sulle cause della rissa. La polizia ha poi scoperto che la pistola, usata da uno dei contendenti per intimidire i rivali, è salve: è stata scovata e sequestrata