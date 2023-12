il rione residenziale di siracusa come far west

Gare di velocità tra moto e scooter, auto che sfrecciano come se non ci fosse un domani, e poi risse. E’ quanto accade spesso la notte alla Pizzuta, rione residenziale nella zona nord di Siracusa dove la presenza di lunghi rettilinei favorisce la voglia, soprattutto da parte di giovani, di essere proiettati in un Gran premio, o di Moto Gp o Formula 1, creando disturbi a numerosi abitanti della zona che, ormai, hanno perso il sonno.

Le risse, la droga e l’alcool

Accanto a questo, ci sono anche le risse, sempre tra giovanissimi, che, dopo l’apertura nel rione di attività commerciali di grande richiamo, come il Mc Donald’s, hanno cominciato ad affollare la Pizzuta, diventata una vera alternativa alla tradizionali mete, tra cui Ortigia.

Se poi, la serata è accompagnata dall’alcool o dalla droga, la situazione rischia di diventare pericolosa, come è accaduto la settimana scorsa con una maxi zuffa che ha destato molto allarme tra le famiglie, le quali hanno lanciato più appelli alle forze dell’ordine.

Il blitz della polizia

E così, nel fine settimana appena trascorso, gli agenti della Questura e della Polizia municipale hanno organizzato un servizio di controllo per scongiurare questo Far West nel cuore di una delle aree più rinomate della città. Il servizio “ha avuto il gradito riscontro degli utenti che, accompagnando il loro figli, non hanno mancato di salutare e ringraziare gli agenti presenti, percependo il fine del servizio che nasce con il precipuo scopo di assicurare ai giovani una serena e sicura fruizione della zona interessata” spiegano dal palazzo della Questura di Siracusa.

I controlli a Natale

Secondo quanto fanno sapere dalla Questura di Siracusa, questi servizi proseguiranno anche nelle prossime settimane, specie a Natale, periodo in cui si prevede una maggiore presenza di giovani.

“La Questura organizzerà analoghi presidi di prevenzione, coinvolgendo le altre forze di polizia, nei prossimi fine settimana anche in considerazione delle imminenti festività natalizie e di fine anno” dicono dalla Questura.