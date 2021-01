il sindaco protesta insieme a loro

Una protesta simbolica ma forte quella dei ristoratori di Palazzolo Acreide, Comune montano del Siracusano, tra i meno colpiti dalla pandemia ma ormai in ginocchio sotto l’aspetto economico. Perché, è la ristorazione uno dei motori finanziari della comunità, che “impiega 400 persone” si affretta a dire il sindaco Salvatore Gallo, che ha ricevuto dai titolari delle attività le divise da chef, appese all’ingresso del Municipio.

Il dato economico

Palazzolo Acreide, secondo quanto sostenuto dal sindaco, è tra i Comuni italiani che ha un numero di ristoranti piuttosto elevato rispetto agli abitanti. “Ci sono 32 ristoranti – spiega a BlogSicilia il sindaco di Palazzolo Acreide, Salvatore Gallo – a fronte di una comunità di circa 9 mila abitanti. In questo modo, si sta condannando alla morte economica un territorio, che necessita, a questo punto, di aiuti concreti da parte dello Stato. Il Governo nazionale ha dato una mano alle grande aziende, per non parlare delle banche, da sempre protette ed in qualche circostanza pure salvate, e non si riescono a dare risorse a questa mole di imprenditori, che sono una eccellenza per il nostro territorio. Il rischio che i nostri ristoratori possano fallire è elevatissimo, i creditori sono alle porte e chiederanno i soldi che non potranno essere restituita a causa di una stretta durissima”.

Covid19 nel Siracusano

Numeri sempre in crescita nel Siracusano, una delle province della Sicilia con un tasso di contagiati da Covid19 significativo. Nel rapporto sanitario, Siracusa conta 548 positivi (120.405 mila abitanti), a seguire ci sono Avola (476 con 31.145 abitanti ) e Noto (261 con 24154 abitanti), che preoccupano di più per via del rapporto tra malati e numero di abitanti. A Palazzolo 10 positivi con 8481 abitanti.

Scuole chiuse

Sono adesso 3 i Comuni dove i sindaci hanno deciso di chiudere le scuole di ogni ordine e grado. Il primo a farlo è stato Giuseppe Stefio, primo cittadino di Carlentini, poco fa si sono uniti Luca Cannata e Pippo Gianni, rispettivamente capi delle amministrazione di Avola e Priolo Gargallo.