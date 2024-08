la decisione del comune di siracusa

Parte la fase della sperimentazione di rotatorie lungo viale Teracati. Durerà circa un mese e servirà agli uffici per comprendere i benefici che ne potranno derivare alla mobilità cittadina.

Gli interventi

I nuovi interventi, che si aggiungono a quelli già realizzati sulla dorsale, sono stati illustrati in conferenza stampa dal sindaco Francesco Italia e dall’assessore Vincenzo Pantano, presenti il dirigente ed il funzionario del settore Mobilità, Santi Domina e Andrea Giuliana. “Un intervento importante che viene incontro all’esigenza di fluidità del traffico che contiamo di realizzare attraverso l’eliminazione dei semafori. In questi mesi abbiamo raccolto le diverse richieste dei cittadini ed approfondito studi specifici del settore Mobilità ha detto il sindaco Francesco Italia che, nel ricordare il carattere sperimentale delle nuove rotatorie ha aggiunto: “Sarà una sperimentazione che durerà circa un mese e che sarà testata in queste settimane estive. Come tutte le novità in materia di mobilità inizialmente potrà

esservi qualche disagio ma confidiamo nella bontà del lavoro fatto dai nostri uffici”.

Gli altri cambi

Le intersezioni sperimentali, realizzate con picchetti, rete e relativa segnaletica verticale, saranno ultimate in settimana. Nel dettaglio prevista la modifica della rotatoria esistente tra viale Paolo Orsi e via Cavallari, con parziale chiusura della rotatoria stessa in direzione Teatro Greco; la realizzazione di una nuova rotatoria tra il viale Teracati, il viale Teocrito, il corso Gelone e il viale Augusto con conseguente modifica ai sensi di marcia; la realizzazione

di una nuova rotatoria tra il viale Teracati, via Costanza Bruno, via Necropoli Grotticelle e via Romagnoli, anche qui con modifiche ai sensi di marcia.

Stop ad inquinamento

Queste rotatorie sperimentali si aggiungono alle due già realizzate tra i viali Tica, Teracati e Santa Panagia; all’intersezione tra viale Paolo Orsi e via Agnello, che permette la svolta su quest’ultima; e all’ultima, che sarà completata in settimana tra viale Teracati e via Spagna. Per l’assessore Vincenzo Pantano un “Ulteriore passo verso la decongestione del traffico cittadino e l’abbassamento dei livelli di inquinamento”.