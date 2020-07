A Priolo, nel Siracusano

I carabinieri di Priolo hanno arrestato per furto Sebastiano Moscuzza, 56 anni, disoccupato, con precedenti penali, accusato di aver depredato un supermercato. Secondo gli inquirenti, l’uomo avrebbe trafugato dei prodotti per l’igiene intima e per la casa, per un valore commerciale di poco superiore ai 500 euro. Poco dopo aver conservato la refurtiva nel cofano della sua auto, parcheggiata a ridosso dell’attività commerciale, il disoccupato è stato bloccato ed accompagnato nella caserma della stazione di Priolo dove è stato identificato ed arrestato. “Per quanto attiene alla refurtiva, già stipata all’interno del bagagliaio della autovettura, in uso all’arrestato, è stata interamente recuperata e

restituita al legittimo proprietario” fanno sapere i carabinieri.

Proprio ieri un monzese di 58 anni è stato arrestato dai carabinieri per il furto ad un supermercato di Carlentini. Da alcuni giorni, i dipendenti del supermercato si erano accorti della sparizione di alcuni prodotti agricoli. Avevano notato, però, la presenza assidua di quell’uomo, che, avrebbe cominciato a prenderci gusto a prelevare la merce senza pagare nemmeno un centesimo. Gli è andata male, infatti i carabinieri, avvertiti dal personale dell’attività commerciale, lo hanno bloccato con la refurtiva, per un valore commerciale di circa 250 euro. L’uomo, senza precedenti penali, è stato dichiarato in stato di arresto e nelle prossime ore si presenterà, accompagnato dal suo avvocato, al palazzo di giustizia di Siracusa in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare. “L’uomo, fermato dai carabinieri con la refurtiva quando già aveva superato le casse – fanno sapere dal comando provinciale – e si accingeva ad allontanarsi dal luogo del furto è stato accompagnato presso la caserma dei carabinieri di Carlentini e tratto in arresto per furto, mentre i beni asportati, composti da prodotti di vari generi merceologici sono stati restituiti al responsabile del supermercato”.