Le sacre spoglie di Santa Lucia tornano a Siracusa dopo 10 anni. Il corpo della martire siracusana, che si trova custodito nel Santuario di Santa Lucia a Venezia, arriverà in Sicilia il prossimo 14 dicembre.

Le altre volte a Siracusa

Una visita attesa, che arriva nell’Anno Luciano indetto dall’Arcivescovo di Siracusa, monsignor Francesco Lomanto, lo scorso 13 dicembre e che si concluderà proprio con l’arrivo del corpo. Dalla traslazione del 1039 da Siracusa a Costantinopoli e poi nel 1204 a Venezia Lucia è tornata a Siracusa nel 2004 nella ricorrenza del XVII centenario del suo martirio la seconda volta e poi nel 2014

A distanza di altri dieci anni l’arcivescovo di Siracusa, Francesco Lomanto ha chiesto che quest’anno dedicato alla martire siracusana fosse caratterizzato dall’arrivo delle sacre spoglie.

Tappa anche a Catania

L’Arcivescovo di Catania, Luigi Renna, in considerazione del grande culto di Santa Lucia nel Catanese e nel ricordo del pellegrinaggio di Lucia nella tomba della martire Agata, patrona della città etnea, ha chiesto che le sacre spoglie possano essere traslate anche nella diocesi catanese. Il Patriarca di Venezia, mons. Francesco Moraglia, ha acconsentito e la Santa Sede ha autorizzato la traslazione.

Il programma

Il programma prevede che le spoglie di Santa Lucia saranno a Siracusa dal 14 al 26 dicembre. Poi saranno traslate in due cittadine che hanno come patrona la martire siracusana: il 26 nella chiesa di Carlentini, nel Siracusano, e il 27 arriveranno nella diocesi catanese a Belpasso. Infine il corpo sarà traslato nella Cattedrale di Catania dove resterà il 28 e il 29 dicembre. Giorno 30 le spoglie ripartiranno per Venezia.

L’arcivescovo di Siracusa

“Desidero esprimere i sentimenti di gratitudine al Patriarca di Venezia Mons.Francesco Moraglia – ha detto l’Arcivescovo Francesco Lomanto -. La celebrazione di un anno dedicato a onorare la santità di Lucia e ad approfondirne il significato sempre attuale ci deve far prendere coscienza che l’era dei martiri e dei santi non si è mai chiusa”.