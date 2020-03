Una sassaiola si è abbattuta su un mezzo della Protezione civile di Siracusa impegnato con gli altoparlanti a sensibilizzare i residenti a starsene a casa nel rispetto del decreto anti coronavirus.

È accaduto mentre il veicolo con a bordo il personale stava percorrendo una via del rione di Grottasanta. Per fortuna, non ci sono stati contusi ma sono state avviate le indagini per risalire agli autori dell’atto vandalico.

“Esprimo la mia totale solidarietà agli uomini e alle donne della Protezione civile che ieri sono stati vittime di una sassaiola mentre svolgevano il loro servizio”. A dichiararlo è l’assessore alla Protezione civile del comune di Siracusa, Giusy Genovesi.

“Episodi del genere – prosegue l’assessore – non possono essere tollerati e auspico che le forze dell’ordine possano scovare i responsabili di un atto vile e pericoloso che non ha causato feriti ma ha danneggiato un mezzo di trasporto adibito alle comunicazioni alla cittadinanza e interrotto un servizio di pubblica utilità. Un sentito ringraziamento – conclude Genovesi – all’ufcio della Protezione civile comunale e a tutti i volontari che dal 26 febbraio, giorno in cui la nostra amministrazione ha attivato il Coc, stanno svolgendo senza sosta un lavoro prezioso e fondamentale per il bene di tutta la comunità”