è accaduto nel siracusano

Un siracusano di 56 anni, con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio e la persona, è stato arrestato dai carabinieri di Priolo per resistenza a pubblico ufficiale.

Sassi contro i polli

Secondo quanto emerso nella ricostruzione dei militari, l’indagato si trovava all’esterno di un pollaio, nel territorio di Floridia, quando, improvvisamente, ha iniziato a scagliare pietre verso gli animali. Attratto dal trambusto, il titolare del pollaio ha tentato di fermare l’uomo ma è stato colpito, a sua volta, dalla pioggia di sassi, subendo lievi lesioni.

Carabinieri aggrediti

A quel punto non gli è rimasto altro che chiedere l’intervento delle forze dell’ordine: in una manciata di minuti, i militari della stazione di Priolo si sono recati sul posto, intercettando l’uomo. Non appena ha visto i carabinieri, il 56enne si è innervosito e così si è scagliato contro di loro: è stato bloccato e condotto in caserma ed al termine degli accertamenti, è stato dichiarato in stato di arresto per resistenza.

Ai domiciliari

Come disposto dalla Procura di Siracusa, l’uomo è stato posto ai domiciliari in attesa di essere interrogato dal gip in occasione dell’udienza di convalida della misura cautelare