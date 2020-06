Sul tratto tra Cassibile e Canicattini, nel Siracusano

Un uomo alla guida di una macchina è rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto questa notte intorno alle 2 sul tratto tra Cassibile e Canicattini Bagni, nel Siracusano. Il conducente è stato trasferito al Pronto soccorso e le sue condizioni sono al vaglio del personale medico. Si tratterebbe di un incidente autonomo, l’uomo, per cause da accertare, ha perso il controllo del suo veicolo e non avrebbe fatto in tempo ad evitare l’impatto con le protezione, che è stato abbastanza violento, al punto da distruggere la parte anteriore del veicolo.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Siracusa, chiamati da alcuni testimoni, gli stessi che hanno prestato le prime cure alla vittima, hanno estratto il conducente dalla sua macchina, trasformatasi in una trappola in lamiera. Poco dopo, è arrivata sulla Cassibile-Canicattini l’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito in ospedale. Bisognerà ricostruire la dinamica dell’incidente, non è escluso che il conducente possa avere avuto un colpo di sonno ma gli inquirenti stanno vagliando altre ipotesi, tra cui quella legata al consumo di sostanze stupefacenti o alcoliche. Di certo, la statistica sugli incidenti sulle strade del Siracusano è sempre aggiornata. Martedì scorso un giovane di Pachino, Natale Passarello, che avrebbe compiuto 20 anni, a settembre, è morto sulla Marzamemi-Pachino dopo essere stato investito da un furgone, a sua volta urtato da un altro mezzo. Domenica notte a perdere la vita è stato un giovane di 22 anni di Avola, Salvo Mauceri, bagnino, morto dopo un incidente autonomo avvenuto in prossimità di una rotatoria tra Fontane Bianche ed Avola, nella zona sud di Siracusa. Per cause che sono al vaglio degli agenti della Polizia municipale, il ragazzo in sella ad una moto avrebbe perso il controllo per poi finire sull’asfalto. Un impatto violento che non ha dato scampo alla vittima, nonostante i tentativi dei soccorritori di tenerlo aggrappato alla vita.