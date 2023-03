Sbarchi migranti in Sicilia, saltato arrivo a Pozzallo, allertato porto Augusta

Gaetano Scariolo di

11/03/2023

Le condizioni del mare hanno impedito lo sbarco a Pozzallo di 150 migranti soccorsi al largo delle coste del Ragusano. Altri stranieri, però, partiti dalle coste del nord Africa a bordo di imbarcazioni di fortuna sono stati salvati nel canale di Sicilia, per cui è ancora imprecisato il numero di persone che dovrebbe arrivare nella Sicilia orientale.

Parte dei migranti soccorsi ad Augusta

“Una parte dei migranti soccorsi in mare arriverà al porto di Augusta” afferma il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto, che sta coordinando la logistica e l’assistenza in prossimità della banchina del porto commerciale di Augusta. “Le condizioni meteo marine” non sono affatto semplici” aggiunge il prefetto di Siracusa.

Allarme di Ong

Alarm Phone è in contatto con 47 migranti su una barca alla deriva. Sono partiti dalla Libia. “Il tempo è estremamente pericoloso ed è necessario un soccorso immediato”, afferma.

Sbarco dei mille a Lampedusa

Sono 998 i migranti arrivati ieri a Lampedusa a bordo di 22 imbarcazioni. Le ultime cinque hanno portato sull’isola 205 persone. I gommoni e i barchini – con a bordo 42 (tra cui una donna e una minore), 45 (tra cui 17 donne e 3 minori), 49 (tra cui 15 donne e 2 minori), 36 (tra cui 8 donne e un minore) e 22 persone (tra cui 2 donne) – sono salpati da Sfax, in Tunisia, e da Zuara, in Libia. A riferirlo ai soccorritori sono stati gli stessi migranti provenienti da Ciad, Costa d’Avorio, Etiopia, Gambia, Ghana, Guinea, Nigeria, Siria, Sudan, Palestina e Mali.

Migranti a Crotone

Sono arrivati in porto i circa 500 migranti soccorsi dalla Guardia costiera a 70 miglia a sud di Crotone.

I soccorsi, coordinati dalla Centrale Operativa della Guardia Costiera di Roma in area di responsabilità SAR italiana, sono risultati particolarmente complessi per il numero elevato di persone presenti a bordo delle imbarcazioni alla deriva. Altre unità della Guardia Costiera – Nave Dattilo e le motovedette SAR CP 326 e CP 325 – stanno infatti prestando soccorso ad altri due barconi con un totale di circa 800 migranti a bordo che si trovano, invece, a circa 100 miglia a SE di Roccella