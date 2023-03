Nell'isola delle Pelagie 41 sbarchi in un giorno, è record

Oltre 480 migranti sono stati soccorsi in mare da nave Diciotti, mentre stava facendo rotta verso Lampedusa per trasferire centinaia di ospiti dall’hotspot. L’imbarcazione della guardia costiera è successivamente arrivata all’isola delle Pelagie dove ha preso a bordo 188 persone che erano nella struttura di contrada Imbriacola, dove ci sono 2.700 profughi a fronte dei 400 posti disponibili.

A Lampedusa, intanto, continuano gli sbarchi. Altri 188 migranti sono arrivati con tre diverse imbarcazioni: in 38, comprese 13 donne, erano su un barchino di 7 metri approdato a Cala Galera.

A Lampedusa 41 sbarchi in un giorno, è record

Sono complessivamente 1.869 i migranti giunti a Lampedusa ieri, con 41 barche soccorse nelle acque antistanti l’isola o in area Sar dalle motovedette della Guardia costiera e della Guardia di finanza.

Un record mai raggiunto prima d’ora. Due barchini, con a bordo 46 e 41 migranti, sono riusciti ad approdare direttamente a terra fra la spiaggia della Guitgia e una una cala vicina. Dalla mezzanotte in poi sono stati registrati altri 14 sbarchi, con circa 605 migranti.

Carfagna, “Salvini vada ora a Lampedusa”

“Più di 40 sbarchi in 24 ore, con oltre 2.500 migranti arrivati a Lampedusa e ammassati in locali che possono ospitarne al massimo 400. È la dimostrazione della disonestà intellettuale di chi ha fomentato istinti xenofobi e promesso di risolvere tutto col pugno di ferro senza poi risolvere nulla. Salvini vada adesso a fare un sit-in a Lampedusa, come fece l’estate scorsa, e poi ci racconti cosa è cambiato”. Lo dichiara Mara Carfagna, presidente di Azione.

Tragedia sfiorata nelle scorse ore

Rischiata, ancora una volta, la tragedia al largo delle coste di Lampedusa con il naufragio di un barchino carico di 42 migranti. Tra loro 5 donne e un minore. Il fatto è accaduto nella tarda serata di ieri in acque Sar italiane. A prestare i primi soccorsi è stato l’equipaggio di un peschereccio tunisino. Quando i militari della guardia costiera hanno raccolto l’Sos e recuperato i migranti protagonisti loro malgrado di questo ennesimo naufragio, il barchino era già affondato.