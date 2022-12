L’imbarcazione inghiottita dal mare vicino al porto

Ancora migranti salvati dal naufragio lungo le coste siciliane. Un barchino di legno di 6 metri, con a bordo 19 tunisini, è affondato all’ingresso del porto di Lampedusa. A salvare il gruppo di migranti, fra cui una donna e 6 minori, sono stati i militari della G120 calabrese della Guardia di finanza. Non ci sono dispersi. I migranti hanno riferito di essere partiti da El Skhita, area di Sfax in Tunisia, e d’aver pagato dai 5 ai 6 mila dinari. Tutti sono stati portati all’hotspot di contrada Imbriacola dove ieri si era arrivati a poco meno di 1.400 presenze.

Le polemiche impazzano

Mentre si è sfiorata l’ennesima tragedia del mare, le polemiche in politica continuano ad alimentarsi. “Non si vede perché” i migranti soccorsi in mare “debbano andare sempre, solo e soltanto tutti in Sicilia”. Lo ha detto stamani Matteo Salvini a Roma, rispondendo alla domanda di un giornalista sull’arrivo a Ravenna della nave Ocean Viking.