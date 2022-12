Ancora sbarchi a Lampedusa. Altri 89 migranti, con quattro diverse imbarcazioni, sono arrivati a Lampedusa. Si tratta dell’ennesimo viaggio della speranza e della disperazione. Dalla scorsa notte, salgono ad 8 gli approdi con un totale di 214 persone. La Pv7 Paolini della guardia di finanza ha soccorso dapprima 5 tunisini che viaggiavano su un peschereccio verde. Poi sono intervenuti per un natante con a bordo 36 migranti originari di Costa d’Avorio, Guinea, Liberia e Senegal, tra cui 9 donne e 4 minori. La motovedetta Cp271 della guardia costiera ha invece salvato altri 36 eritrei, etiopi, libici, malesi, somali e nigeriani che erano su un gommone di 7 metri. Successivamente ha recuperato altri 12 migranti sempre a Lampedusa, tra cui 2 donne e 2 minori, che erano su una barca in vetroresina. Questi ultimi hanno dichiarato di provenire da Costa d’Avorio e Tunisia.

Oltre in 1.400 all’hotspot

Sono oramai a quota 1.400 all’incirca i migranti ospiti dell’hotspot di Lampedusa arrivati con gli sbarchi. Fra loro anche altro 13 tunisini, tra cui 2 donne e 4 minori, appena sbarcati dopo essere stati soccorsi dalla guardia di finanza. In giornata la prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento, con il traghetto di linea che giungerà in serata a Porto Empedocle, di 80 persone. In serata, invece, ne verranno trasferiti, con la stessa destinazione, altri 250.

Gli sbarchi della notte

Sono stati inoltre 112 i migranti arrivati tramite sbarchi fra la notte e l’alba a Lampedusa, con tre diversi barchini, a Lampedusa. La prima barca di 8 metri, con a bordo 14 persone, tra cui 8 minori, originarie di Costa d’Avorio e Tunisia, è stata agganciata al largo dalla motovedetta V1102 della finanza. A Cala Madonna sono stati bloccati 36 bengalesi, senegalesi, malesi e gambiani. L’imbarcazione di circa 7 metri, utilizzata per la traversata, non è stata ritrovata. All’alba, sempre la motovedetta delle fiamme gialle aveva bloccato un barcone di 12 metri con a bordo 62 persone originarie di Mali, Guinea, Costa d’Avorio e Camerun. Tutte le imbarcazioni arrivate fra ieri e oggi risultano essere salpate per la maggior parte da Sfax. Soltanto una da Djerba e un’altra da Zuara in Libia. Ieri erano arrivati sull’isola 432 migranti.