La denuncia

Scoppiano le polemiche sul trasferimento dei migranti da Portopalo e Siracusa. Nel video, che ha fatto il giro dei social, si scorgono gli stranieri, sbarcati poco prima dell’alba di ieri, incolonnati verso un pullman per accompagnarli in una struttura in contrada Pantanelli, alla periferia sud del capoluogo. Una modalità su cui sono sorte molte perplessità, per il fatto che le distanze di sicurezza non sarebbero state mantenute, come ha denunciato la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni

“Mentre gli italiani sono (giustamente) rinchiusi – ha scritto Giorgia Meloni – dentro casa da più di un mese per isolare il Coronavirus, a Portopalo di Capo Passero (Siracusa) decine di immigrati africani sbarcano e circolano tranquillamente in assembramento come vedete in questa foto. Chissà quanti altri “sbarchi fantasma” stanno avvenendo in queste ore e di cui non sappiamo assolutamente nulla. Come possiamo chiedere ai cittadini sacrifici e rispetto delle disposizioni se poi permettiamo che persone che arrivano qui senza alcun controllo circolino in tranquillità?”

I migranti, 77 in tutto, di cui due trasferiti all’ospedale Di Maria di Avola, sono stati messi in quarantena nel locale in contrada Pantanelli ma come ha ricordato ieri il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri, sono stati sottoposti al tampone, per cui sarà possibile, in caso di positività, intervenire in tempo.