Chiesto l'intervento del prefetto

Lo sbarco di 77 migranti, di origine subsahariana, sulle coste di Portopalo, ha creato un problema sulla disponibilità di una struttura per mettere in quarantena gli stranieri. Una questione per nulla semplice che ha sollevato il sindaco del Comune marinaro, Gaetano Montoneri.

“Abbiamo – ha detto il sindaco di Portopalo, Gaetano Montoneri – già provveduto a misurare la temperatura dei migranti grazie all’aiuto del personale del 118. Nessuno di loro ha la febbre, frattanto mi sono rivolto al presidente della Regione ed all’assessore alla Sanità. Abbiamo sollecitato il Distretto sanitario per effettuare i tamponi sugli stranieri e ad ognuno di loro abbiamo dato le mascherine. Sono stati rifocillati perché erano affamati e disidrati. Ho riferito all’assessore Razza ed al prefetto di Siracusa che non abbiamo strutture idonee per isolare i migranti”.

Lo sbarco si è verificato intorno alle 5 e da quanto raccolto dalle forze dell’ordine, i migranti sono arrivati a bordo di un gommone, poi abbandonato. Durante le operazioni di avvicinamento alla costa, due di loro si sono procurati delle ferite, probabilmente delle lesioni alle gambe, per cui si è reso necessario il trasferimento al Pronto soccorso dell’ospedale Umberto I di Avola.