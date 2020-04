Si trovava all'Umberto I

E’ morto all’ospedale di Siracusa l’uomo che, come svelato dal sindaco di Portopalo, era stato ricoverato il 13 marzo scorso per una patologia diversa dal Covid19 ma risultato positivo nei giorni scorsi. L’annuncio del decesso è stato dato da Gaetano Montoneri, il primo cittadino del Comune marinaro, durante un diretta Facebook. “E’ una notizia triste che devo andare nel giorno di Pasqua – ha raccontato il sindaco piuttosto emozionato – ma alla famiglia va tutta la mia vicinanza”. Il sindaco ha ripercorso, ancora una volta, l’odissea del paziente e della stessa famiglia, costretta a rivolgersi a lui, per avere notizie del loro parente.

“Il paziente – ha detto il sindaco di Portopalo Gaetano Montoneri – era stato ricoverato in ospedale il 13 marzo scorso per un’altra patologia e dalle informazioni in mio possesso è stato negli ospedali di Avola e Siracusa ma ha anche fatto un passaggio in una clinica privata. La famiglia non è riuscita a sapere quali fossero le sue condizioni, per cui mi sono speso per avere delle informazioni. Però, adesso è morto ed è una dramma”.

Nei giorni scorsi, una famiglia di Floridia ha presentato un esposto in Procura a seguito del decesso del loro congiunto, un anziano di 83 anni, ricoverato il 30 marzo per un’ulcera e morto la notte del 7 aprile nel reparto di Geriatria, tra i più contagiati dell’ospedale.