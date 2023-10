sono in carcere

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno eseguito il fermo di due stranieri, di 21 e di 20 anni, rispettivamente di nazionalità egiziana e sudanese accusati di favoreggiamento dell’immigrazione

clandestina.

Gli scafisti

I due giovani sono ritenuti gli scafisti di un’imbarcazione partita dalle coste libiche e giunta la notte del 9 ottobre nel porto commerciale di Augusta con a bordo 61 migranti. I due arrestati sono stati condotti in carcere.

Due presunti scafisti scarcerati

Il gip di Siracusa, nei giorni scorsi, ha disposto la scarcerazione di due uomini, originari del Bangladesh, fermati nei giorni scorsi, insieme ad un egiziano, in quanto accusati di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina. Per gli inquirenti, sarebbero stati loro al timone di una imbarcazione intercettata al largo della Sicilia con a bordo 28 stranieri, di cui 25 di origine bengalese, approdati nel porto di Augusta.

Nel corso dell’interrogatorio, i due bengalesi hanno spiegato al giudice di essere fuggiti dal loro paese per scampare alla guerra e di aver pagato ingenti somme di denaro per arrivare in Europa.

Sbarco a Lampedusa

C’è anche un invalido tra gli 87 migranti sbarcati nella notte a Lampedusa. A intervenire unità di Frontex e della Guardia costiera. L’invalido è stato portato al Poliambulatorio di contrada Grecale. I migranti erano su quattro piccole imbarcazioni. Un gruppetto di 3 uomini, una donna e 2 minori, tutti tunisini, sono stati soccorsi sugli scogli dell’isolotto di Lampione. Una motovedetta della Guardia costiera, poi, ha avvistato e soccorso il barchino con 18 gambiani, siriani e sudanesi, fra i quali l’invalido, che si sono messi in viaggio da Sabrath, in Libia. Fra loro anche una donna e un minore.

La Guardia di finanza ha soccorso pure un barchino di 6 metri con 46 migranti(fra cui 11 donne e 8 minori) originari di Gambia, Camerun, Mali, Benin e Guinea Konakri partiti da Sfax. Poco prima delle 2, un altro approdo. In 17, fra cui due donne, di nazionalità tunisina, sono stati avvistati al largo dalla Capitaneria di porto e portati a molo Favarolo. All’hotspot, con gli ultimi approdi, sono 332 gli ospiti. In 180, in serata, saranno trasferiti con un aereo Oim a Bergamo.

L’Hotspot di Lampedusa

Al momento sono 332 i migranti nell’hotspot di contrada Imbriacola, a Lampedusa, tra cui 11 minori non accompagnati. La situazione dunque è ampiamente sotto controllo. La prefettura di Agrigento ha disposto il trasferimento di oltre la metà di loro, 180, questa sera con un aereo per Bergamo.