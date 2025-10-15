Uno sbarco di 45 migranti è avvenuto nella serata di ieri a Portopalo di Capo Passero, nel Siracusano. Tra gli stranieri, ci sono 13 donne e dei minorenni, ma secondo quanto fatto sapere dalla polizia, le condizioni di salute sono per tutti buone. Secondo quanto emerso dalle indagini, coordinate dai magistrati della Procura di Siracusa, i migranti sono arrivati nelle acque del Siracusano a bordo di una piccola imbarcazione mentre per quanto concerne la nazionalità sarebbero originari del Sudan, della Somalia e dell’Eritrea.