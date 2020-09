Hanno avuto solo il tempo di scendere dalla barca con cui erano arrivati sulla spiaggia di Calamosche, nell’area della riserva di Vendicari, nel Siracusano, 67 migranti bloccati dalle forze dell’ordine.

Lo sbarco è avvenuto poco meno di una ora fa e sono state già avviati i protocolli per la sicurezza, infatti i migranti saranno sistemati in una struttura disponibile dove saranno sottoposti ai tamponi.

Continuano nella Sicilia sudorientale i mini sbarchi di migranti, segno che le organizzazioni internazionali a capo del traffico di vite umane hanno individuato una rotta per eludere i controlli. Nelle settimane scorse, proprio nella zona sud del Siracusano, a Marzamemi e Pachino, si sono verificati dei mini sbarchi. Il più emblematico è stato quello sulla spiaggia di Punta delle Formiche, a Pachino, dove sono arrivati, anche in quel caso, 67 migranti, mentre c’erano persone che facevano il bagno. Secondo Sea Watch International, la Ong tedesca impegnata nei salvataggi in mare dei migranti, il gommone con gli stranieri era stato intercettato dall’aereo Moonbird e “Malta si è limitata a distribuire i giubbotti salvagente indicando la direzione per raggiungere l’Italia” spiegava in un tweet in inglese di Sea Watch International. Uno sbarco avvenuto a poche ore di distanza da quello di Marzamemi dove con 49 migranti, arrivati a bordo di una barca a vela.

In merito allo sbarco a Calamosche, sono state avviate le indagini da parte della Procura di Siracusa per accertare le modalità con cui i migranti sono arrivati fin qui.

Intanto ieri sera due donne incinte, assieme al marito di una delle due, sono state evacuate – per esigenze sanitarie – dalla nave Open Arms che si trova a circa 6 miglia dalla costa di Porto Empedocle (Ag). Alla vista delle motovedette della Capitaneria di porto e della Guardia di finanza terminato, 10 migranti si sono gettati in mare tentando di raggiungere le vedette. Tutti i migranti sono stati recuperati e ricondotti sulla nave. Le due donne, dopo il trasbordo e un primo trasferimento alla tensostruttura di Porto Empedocle, sono state portate al pronto soccorso dell’ospedale di Agrigento per accertamenti sanitari. Sulla Open Arms ci sono 275 persone.