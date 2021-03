la vicenda accaduta a priolo

Aggrediti una donna ed i carabinieri da un 44enne che è stato arrestato

I militari sono intervenuti dopo una segnalazione in relazione ad una lite in casa

La sorella dell’indagato ed un militari sono caduti dalle scala

Le vittime sono state curate dai medici del 118

I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno tratto in arresto per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale David Galiano, 44 anni, disoccupato, di Priolo

Lite in casa

I militari si sono recati nell’abitazione del disoccupato in quanto era stata segnalata una lite familiare, in particolare, l’uomo avrebbe minacciato la sorella, che ha temuto per la sua incolumità, per cui i parenti hanno deciso di chiedere l’intervento delle forze dell’ordine

Aggressione

I carabinieri, poco dopo essere entrati in casa, hanno provato a riportare la calma, cercando di dissuadere l’uomo a proseguire con un comportamento violento ma è stato fiato sprecato, in quanto il 44enne, non solo avrebbe minacciato tutti di morte ma si sarebbe impossessato di una spranga di ferro, brandita contro i presenti, sferrando anche calci.

Buttati dalla scale

In preda alla rabbia, l’uomo avrebbe gettato dalle scale la sorella facendola cadere assieme ad uno dei carabinieri che stava cercando di contenerlo. Per le lesioni riportate, si è reso necessario l’intervento di un’ambulanza del 118 per le cure delle vittime.

L’arresto

“Solo a seguito dell’intervento di un’altra pattuglia dei carabinieri si è riusciti a calmare l’indagato

quindi a trarlo in arresto per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale” spiegano dal comando provinciale di Siracusa. Come disposto dalla Procura di Siracusa, si è deciso di porre il 44nne agli arresti domiciliari

nell’abitazione di altri parenti che si sono resi disponibili ad accoglierlo. Nelle prossime ore, l’indagato sarà accompagnato al palazzo di giustizia di Siracusa per essere sottoposto all’interrogatorio davanti al gip del Tribunale di Siracusa.