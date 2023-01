trovata una panda rossa usata dai ladri

Non si arresta la scia di furti tra Lentini e Carlentini ai danni delle attività commerciali. Sono stati presi di mira dai ladri un bar, due tabaccherie ed un negozio a poche ore di distanza dal vertice in Prefettura, a Siracusa, in occasione del Comitato per l’Ordine e la sicurezza pubblica, per discutere di come frenare questa emergenza.

Le azioni a Carlentini

Nell’ordine, i malviventi hanno prima “attaccato” un negozio in via Roma, a Carlentini, ma sono stati dissuasi dal loro tentativo non appena hanno visto arrivare delle auto, poi si sono recati in un bar in via Diaz, nel cuore di Carlentini, ed hanno forzato l’ingresso per poi prendere delle stecche di sigarette.

Il tentativo di furto a Lentini

A Lentini, invece, i ladri hanno provato a scardinare la saracinesca di un bar a ridosso della stazione ferroviaria ma senza successo. Qualche testimone ha assicurato di aver visto i criminali a bordo di una Fiat Panda di colore rosso.

Le indagini

Il fenomeno è in gran parte dovuto a tossicodipendenti in cerca di soldi o di qualcosa da scambiare per acquistare droga. E’ quanto emerso al termine del vertice che si è tenuto in Prefettura. Nella zona tra Lentini e Carlentini, il consumo di stupefacenti, e conseguentemente dello spaccio, avrebbe raggiunto livelli preoccupanti soprattutto in fasce sociali molto deboli, distanti dal mondo del lavoro, e tra i giovani.

Insomma, persone con poca disponibilità economica, a cui non resterebbe altro che delinquere per recuperare denaro. Un fenomeno più sociale che criminale, fatto sta che ad andarci di mezzo sono i commercianti, i cui locali sono stati depredati.

Il prefetto

“Il questore Benedetto Sanna e il comandante provinciale dei carabinieri Gabriele Barecchia hanno confermato che le indagini sono state immediatamente avviate su tutte le situazioni denunciate e, anche grazie al valido ausilio dei sistemi di videosorveglianza privati (ove presenti), i relativi esiti fanno essere ottimisti” spiega il prefetto di Siracusa, Giusi Scaduto che ha assicurato un potenziamento dei controlli.

