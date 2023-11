Sciopero regionale a Siracusa, ecco come cambia la mobilità

Lo sciopero regionale organizzato da Cgil e Uil Sicilia contro la manovra economica del Governo nazionale si terrà lunedì 20 novembre a Siracusa. Per l’occasione ci saranno dei cambiamenti alla mobilità nel capoluogo, per cui l’amministrazione comunale ha approntato un piano, come indicato nell’ordinanza.

Divieti di sosta

Ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia lunedì dalle ore 06:00 alle ore 14:00, scatterà il divieto di sosta con rimozione coatta ambo i lati nelle vie sotto indicate: Corso Umberto 1°, nel tratto interposto tra via Catania e il Ponte Umbertino; – Via Malta; Ponte Umbertino; Piazza E. Pancali con esclusione della bretella riservata allo stazionamento dei taxi; Largo XXV Luglio; Corso G. Matteotti; Piazza Archimede; Via S. Chindemi (nel tratto interposto tra Via XX Settembre e Via dei Mille); Piazzale G. Marconi.

Divieto di transito

Ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, giorno 20 novembre 2023, dalle ore 06:00 fino al passaggio del corteo, in Foro Siracusano e in via Somalia, il divieto di transito.

Ad esclusione dei mezzi di soccorso e delle forze di polizia, dalle ore 09:00 fino al passaggio del corteo, il divieto di transito veicolare nelle vie sotto indicate: Corso Umberto 1°, nel tratto interposto tra Foro Siracusano e il Ponte Umbertino; Ponte Umbertino, Piazza E. Pancali; Largo XXV Luglio; Corso G. Matteotti; Piazza Archimede.

La circolazione in Ortigia

Dalle ore 08:00 e fino al passaggio del corteo, ci sarà del doppio senso di circolazione sul Ponte Santa Lucia, in Riva della Darsena (tratto interposto tra il Ponte Santa Lucia e Via Malta) e in Via Malta. I veicoli in uscita dall’isola di Ortigia saranno obbligati a effettuare il seguente percorso.

Per chi proviene da Via Savoia: Via S. Chindemi, Ponte Santa Lucia, Via Malta, Piazzale G. Marconi. Per chi proviene da Riva della Posta e Via Trieste: Via dei Mille, Ponte Santa Lucia, Riva della Darsena, Via Malta, Piazzale G. Marconi.

Percorso obbligatorio

I veicoli in entrata verso l’isola di Ortigia (possessori di pass ZTL) saranno obbligati ad effettuare il seguente percorso: Piazzale G. Marconi, Via Malta, Riva della Darsena, Ponte S. Lucia e Via dei Mille.

Interdizione del traffico

Dalle ore 08:00 e fino al passaggio del corteo, l’interdizione alla circolazione veicolare, mediante l’istituzione di blocchi, all’altezza delle seguenti intersezioni: Via Bengasi per Via del Porto Grande, Via Malta x Piazzale G. Marconi, Via Elorina per Via del Porto Grande. I veicoli non possessori di pass ZTL, provenienti da piazzale G. Marconi, avranno l’obbligo di proseguire per Via Tripoli e di seguito per via del Porto Grande.

Le alternative

I veicoli provenienti da via Elorina, giunti in corrispondenza dell’intersezione con via del Porto Grande, avranno l’obbligo di proseguire per via Elorina con direzione piazzale G. Marconi. I veicoli in uscita dal parcheggio Molo S. Antonio avranno l’obbligo di proseguire per Via del Porto Grande.

Piazza Archimede blindata

Per tutto il periodo del comizio che si svolgerà in piazza Archimede, in corso G. Matteotti vigerà il divieto di transito veicolare. Durante il passaggio del corteo verranno chiuse momentaneamente alla circolazione veicolare anche tutte le strade con sbocco sulle vie interessate allo stesso.

“Considerati i relativi disagi alla circolazione, tutti gli utenti della strada sono invitati, a seconda delle esigenze più o meno urgenti, a seguire dei percorsi alternativi. In particolare, per i fruitori che hanno la necessità di spostarsi da e per Ortigia, al fine di evitare di incolonnarsi per tempi non preventivamente calcolabili, si consiglia, eventualmente, di avvalersi delle aree di sosta fuori dal Centro storico” fanno sapere dal Comune di Siracusa