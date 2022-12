indagine della polizia di siracusa

Gli agenti della Squadra mobile hanno eseguito un fermo nei confronti di un uomo di 48 anni, Massimo Toromosca, accusato di aver scippato due donne nei giorni scorsi.

Le indagini

Secondo quanto emerge nella ricostruzione della polizia, entrambe le vittime sono state avvicinate dall’indagato mentre si trovavano a passeggiare in corso Gelone, nel cuore della città. A quanto pare, l’uomo sarebbe riuscito nel suo obiettivo ma sarebbe stato identificato dagli inquirenti, presumibilmente dalle telecamere di sicurezza della zona.

Donna ferita

Una delle due donne è rimasta ferita ed è stato necessario il ricorso alle cure dei medici mentre l’altra vittima non ha riportato delle lesioni. Dalle indagini condotte dagli inquirenti, l’uomo avrebbe agito a piedi, senza l’ausilio di altri mezzi. Come disposto dalla Procura di Siracusa, che ha coordinato il lavoro delle forze dell’ordine, il 48enne è stato condotto in carcere, in una cella del penitenziario di Cavadonna.

I precedenti

Nelle prossime ore, si sottoporrà all’udienza di convalida del fermo che si terrà al palazzo di giustizia di Siracusa. Peraltro, il 48enne non è nuovo ad episodi del genere, nel 2019 venne tratto in arresto dagli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa. In particolare, si sarebbe reso responsabile di una tentata rapina avvenuta in via Lombardia ai danni di una donna. Qualche minuto dopo, si sarebbe diretto, sempre in sella alla bicicletta, in un’altra zona della città per tentare di rubare dentro un’auto.