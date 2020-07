Indagini delle Volanti

Dopo essersi incontrati in piena notte in via Agatocle, nella zona di corso Gelone, a Siracusa, si sono presi a botte, senza esclusione di colpi. A partecipare alla rissa, secondo una prima ricostruzione della polizia, sono state almeno 4 persone, tutte giovani, probabilmente appartenenti a due fazioni diverse. A dare l’allarme sono stati i residenti della zona, spaventati per le urla provenienti dalla strada ed è bastato affacciarsi sul balcone per capire cosa stava succedendo. Gli agenti delle Volanti della Questura di Siracusa si sono recati sul posto in cui era indicata la rissa ed è bastata la loro presenza per porre fine allo scontro: due di loro, un ventitreenne ed un diciottenne, sono stati bloccati e denunciati per rissa. Altri due, invece, sono riusciti a dileguarsi ma sono in corso le indagini per la loro identificazioni. I due giovani acciuffati dalla polizia sono stati sentiti ma nel corso dell’interrogatorio non avrebbero fornito molte spiegazioni sulle ragioni di quella violenta zuffa.

Ieri, nell’Agrigentino arresti domiciliari per tre giovani indagati, in concorso, per rissa, sequestro di persona, lesioni personali aggravate, danneggiamento e porto di armi o oggetti atti ad offendere.

A dare esecuzione all’ordinanza del gip del tribunale di Sciacca, su richiesta della Procura, sono stati i carabinieri. La rissa si verificò, allo Stazzone di Sciacca: luogo di ritrovo dei giovani e proseguì fino al viale delle Terme, nella notte fra il 30 e il 31 maggio. A scontrarsi due gruppetti di giovani di Sciacca e Ribera (Ag). I tre arrestati – stando all’accusa – hanno sequestrato, in viale delle Terme, un 19enne di Ribera che dopo essere stato picchiato è stato lasciato per terra esanime: i medici gli diagnosticarono un trauma cranico e lesioni varie guaribili in 20 giorni.

Nello stesso luogo un’altra rissa si era registrata anche due giorni fa. Personale della Polizia di Stato di Sciacca, nell’ambito di programmati servizi di controllo del territorio, d’intesa con la Questura di Agrigento, nella notte fra sabato e domenica, infatti, è intervenuto proprio nella località Stazzone per una rissa, anche in questo caso, tra giovani. Gli agenti sono riusciti nell’immediatezza ad identificare tre soggetti che erano rimasti coinvolti nella rissa e tra di loro anche un minorenne tunisino.