l'affondo del leader dei forconi ferro e la replica del sindaco cannata

E’ diventato uno scontro politico ad Avola la lettera di diffida dell’Enel in cui chiede al Comune il pagamento di una bolletta dell’energia elettrica legata al consumo nelle scuole comunali. Il debito è di poco più di 1 milione di euro come emerge nel documento reso noto dal leader dei Forconi, Mariano Ferro, che lo ha pubblicato sui social, scatenando numerose reazioni.

La lettera del gestore

Nella lettera del gestore inviata al Comune, quest’ultimo “è invitato a pagare l’intera somma entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento”. In tanti, sempre sui social, hanno manifestato preoccupazione, temendo lo spegnimento delle luci negli istituti scolastici della città.

La replica del sindaco

Sulla vicenda, BlogSicilia ha sentito il sindaco di Avola, Rossana Cannata, per cui non ci saranno problemi sul fronte dei pagamenti.

“Queste bollette arrivano sempre ai Comuni, per prassi i gestori energetici – dice il sindaco di Avola – sanno che gli enti locali sono più lenti nei pagamenti ma loro seguono delle procedure. E’ un po’ come accade ad un privato cittadino che se non rispetta i tempi nei pagamenti della bolletta e riceve una lettera di sollecito. In ogni caso, il pagamento da parte del Comune ci sarà, per cui non ci sono preoccupazioni da parte nostra. Ho ricevuto anche io segnalazioni allarmistiche che ho spento immediatamente, gli uffici provvederanno ai pagamenti”.

Caro bolletta, manifestazioni nel Siracusano

In merito al caro bolletta, il segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi, ha annunciato una campagna di mobilitazione a partire da domani in tutti i 21 Comuni del Siracusano per promuovere delle iniziative a sostegno di chi rischia di sprofondare nel baratro dell’indigenza a causa della crisi energetica.

“Non possiamo più aspettare i tempi della politica. Subito un tetto alle bollette, un nuovo bonus di almeno 800 euro per consentire a chi è più in difficoltà di coprire le spese mensili senza dover scegliere se fare la spesa, curarsi o pagare luce e gas” dice il segretario della Cgil Siracusa, Roberto Alosi