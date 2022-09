botta e risposta tra civico 4 e comune di siracusa

E’ polemica a Siracusa attorno ai contratti per la fornitura del gas nelle scuole. Secondo il leader del movimento Civico 4, Michele Mangiafico, gli studenti siracusani, quando le temperature si faranno più rigide, faranno lezione all’addiaccio.

“Contratto non rinnovato” denuncia Civico 4

“Ci risulta– assicura Michele Mangiafico – che il contratto per l’erogazione del gas nelle scuole sia scaduto e che la società erogatrice del servizio nel mese di luglio abbia chiuso i relativi contatori nelle scuole. Vogliamo sapere, in nome e per conto dei cittadini, per quale ragione non sia stato previsto il rinnovo del contratto, a che punto sia l’iter per il ripristino e se l’Amministrazione comunale intenda lasciare i bambini senza riscaldamenti quando, con le nuove stagioni, si ridurranno progressivamente le temperature”.

“Cambiato gestore, Mangiafico si informi” replica Comune

Sulla vicenda, BlogSicilia ha sentito l’assessore all’Edilizia scolastica, Vincenzo Pantano. “Abbiamo semplicemente cambiato gestore – dice a BlogSicilia il rappresentante della giunta comunale di Siracusa -: in sostanza, non è stato rinnovato il contratto alla vecchia ditta ma ne abbiamo individuata un’altra. Tutto qui, il gas sarà regolarmente erogato, gli studenti, il corpo docente ed il personale amministrativo delle scuole non resteranno al freddo. Invece di fare allarmismo, sarebbe stato meglio per Mangiafico informarsi, gli uffici sono sempre a disposizione”.

Polemica sui costi di energia ad Avola

E’ diventato uno scontro politico ad Avola la lettera di diffida dell’Enel in cui chiede al Comune il pagamento di una bolletta dell’energia elettrica legata al consumo nelle scuole comunali. Il debito è di poco più di 1 milione di euro come emerge nel documento reso noto dal leader dei Forconi, Mariano Ferro, che lo ha pubblicato sui social, scatenando numerose reazioni.

“Il pagamento da parte del Comune ci sarà, per cui non ci sono preoccupazioni da parte nostra. Ho ricevuto anche io segnalazioni allarmistiche che ho spento immediatamente, gli uffici provvederanno ai pagamenti” ha detto il sindaco di Avola, Rossana Cannata.