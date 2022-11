Sequestrata area di impresa dei rifiuti di Siracusa, indagine del Noe

16/11/2022

I carabinieri del Noe, nucleo operativo ecologico, hanno posto sotto sequestro un’area nella disponibilità della Tekra, l’azienda che gestisce a Siracusa il servizio di nettezza urbana.

L’indagine, che riguarda la proprietà di via Elorina dove i lavoratori provvedono alla pulizia dei mezzi usati per la raccolta dei rifiuti, verterebbe, secondo una prima ricostruzione, sul rilascio di alcune autorizzazioni. Il blitz è scattato nei giorni scorsi e solo in queste ore si è diffusa la notizia ma l’azienda ha fatta sapere “che si sta lavorando con i competenti organi per concludere gli iter autorizzativi che erano stati avviati diversi mesi fa, e che, per motivi tecnici, hanno tempi lunghi per il rilascio”.