l'indagine dei carabinieri

Catturato uno dei due latitanti scampati all’operazione antidroga Algeri dei carabinieri di Siracusa

Ieri sera è tornato dalla moglie che vive in una palazzina di via Algeri

Si era nascosto in una delle baracche in lamiera che costeggiano gli edifici della zona

I carabinieri di Siracusa hanno arrestato ieri sera Ernesto Fortezza, siracusano di 53 anni, sfuggito all’operazione antidroga Algeri su un gruppo criminale capace di controllare il traffico di stupefacenti nel rione della Mazzarrona, a Siracusa, dove erano stati ricavati fortini sorvegliati dalle vedette.

La cattura

Nell’inchiesta sono finiti due figli di Fortezza che, però, non avrebbero saputo dare spiegazioni sull’assenza del padre che avrebbe dovuto trovarsi in casa perché destinatario di un provvedimento per un’altra vicenda giudiziaria legata al commercio della droga. Il 53enne sarebbe tornato in via Algeri dove c’è la moglie e si sarebbe recato in sella ad uno scooter ma si sarebbe rifugiato in una della baracche in lamiera che costeggiano le palazzine di edilizia popolare. I carabinieri si sono insospettiti dopo aver visto quel ciclomotore ed in nottata hanno individuato l’uomo.

In carcere

Fortezza è stato accompagnato nella caserma del comando provinciale di Siracusa dove gli è stato notificato il provvedimento cautelare firmato dal gip del Tribunale di Catania. Poche ore dopo è stato trasferito in carcere, in una cella del penitenziario di contrada Cavadonna.

Caccia all’ultimo latitante

Sono in corso le ricerche nei confronti di Danilo Agati, l’ultimo tassello mancante dell’operazione Algeri. Agati, l’estate scorsa, si rese protagonista di un avvertimento: piazzò una bomba, poi svelatosi finta, sistemata davanti all’ingresso dell’immobile in una palazzina in via Algeri, dove abitano la sua ex compagna ed i parenti della donna. Il suo obiettivo sarebbe stato darle una lezione per via di una separazione per nulla digerita. Per questo episodio, l’uomo, difeso dall’avvocato Antonio Meduri, ha patteggiato un anno e sei mesi di reclusione.