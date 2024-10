ad avola, nel siracusano

Un uomo che stava per annegare in mare, nelle acque della spiaggia di Pantanello, ad Avola, nel Siracusano, è stato tratto in salvo.

Il tuffo e la nuotata

Secondo una prima ricostruzione, il bagnante, approfittando della bella giornata, avrebbe deciso di tuffarsi per poi fare una nuotata. A quanto pare, le onde gli avrebbero impedito di rientrare e qualcuno, dopo essersi accorto del pericolo che correva, ha chiesto l’intervento dei soccorsi.

Il soccorso

Una motovedetta della Guardia costiera ha iniziato la navigazione verso l’area in cui si trovava l’uomo poi recuperato da un mezzo di un circolo nautico, allertato dalla sala operativa della Capitaneria di Porto. A terra, ad attendere il bagnante c’era l’ambulanza del 118 che ha provveduto al trasferimento della vittima all’ospedale Di Maria di Avola.

Le raccomandazioni

“Con l’occasione si raccomanda di prestare massima attenzione alle condizioni meteo marine in atto e si rammenta che è sempre attivo il numero blu 1530 per l’emergenza in mare, oppure il numero unico delle emergenze 112” spiegano dalla Capitaneria di Porto di Siracusa.

Le indicazioni per i bagnanti

Inoltre, la Guardia costiera fornisce dei consigli per chi decide di tuffarsi in mare. “Quando si fa il bagno non allontanarsi mai troppo dai compagni, da riva, dal natante appoggio, dalla visibilità del bagnino; non allontanarsi mai troppo dalla costa usando materassini, ciambelle, piccoli canotti gonfiabili; non tuffarsi mai se non si è provetti tuffatori e, comunque, non tuffarsi se prima non si è ispezionato il fondale”