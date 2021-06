la posizione del primo cittadino di avola, luca cannata

Incarichi da consulente legale del Comune di Avola per il coordinatore di Fratelli d’Italia

La scelta dell’amministrazione guidata dal sindaco, esponente di FdI

Per il sindaco la scelta è legittima e dettata dalle capacità professionali del consulente

Tre incarichi da consulente legale del Comune di Avola sono stati affidati, nel 2020, con altrettante delibere di giunta, all’avvocato Giuseppe Napoli, siracusano.

Una decisione assunta dall’amministrazione pubblica, guidata dal sindaco Luca Cannata, esponente di primo piano di Fratelli d’Italia, la cui sorella, Rosanna è deputata regionale del partito di Giorgia Meloni, motivata dalla circostanza che all’avvocato dell’ente, Paolo Blanco, mancavano pochi mesi alla pensione, inoltre avrebbe dovuto smaltire un monte ferie piuttosto cospicuo. Insomma, non avrebbe potuto seguire i procedimenti giudiziari fino alla loro conclusione, per cui si è reso necessario rivolgersi ad un difensore esterno.

Il coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia

Gli incarichi

Il primo incarico è del 27 maggio del 2020, in merito al ricorso in Appello del Comune di Avola a seguito di una sentenza emessa dal Tribunale di Siracusa.

Il secondo affidamento risale al 2 luglio del 2020 in relazione ad una causa al Comune intentata da un privato per un incidente avvenuto il 4 febbraio del 2018 in via Casalini, ad Avola, imputabile, secondo la vittima, che era in sella ad un ciclomotore, al dissesto stradale.

L’ultimo incarico è dell’11 dicembre del 2020 per un procedimento alla sezione immobiliare del Tribunale di Siracusa che era stato seguito, per conto del Comune, dall’avvocato Simona Caldararo, attuale esponente della giunta Cannata, salvo poi decidere di rassegnare le dimissioni dall’incarico di difensore del Municipio.

Il sindaco: “tra i migliori sulla piazza”

“Non c’è nulla di illegittimo – spiega a BlogSicilia – , inoltre la scelta è caduta sulle capacità professionali dell’avvocato Napoli che ritengo essere tra i migliori del Foro di Siracusa. L’interesse del Comune di Avola e dei suoi contribuenti è vincere le cause non certo di perderle: e per raggiungere questo scopo si è deciso di rivolgersi a Napoli”.

“Incarichi ad altri legali”

Il sindaco di Avola assicura che l’appartenenza politica non è stata tra i criteri di selezione, prova ne sono gli affidamenti di altri incarichi a legali appartenenti ad aree politiche lontane da Fratelli d’Italia. “Il Comune – dice a BlogSicilia il sindaco di Avola, Luca Cannata – si è rivolto a consulenti legali che fanno riferimento a movimenti politici non vicini a me, come il Pd ed il M5S”.