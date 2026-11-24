A Siracusa il voto per la vicepresidenza del Consiglio comunale non è stato soltanto un passaggio istituzionale. Il 18 a 10 con cui Ivan Scimonelli ha superato Paolo Romano ha riacceso lo scontro politico, ridisegnando almeno in parte gli equilibri dell’aula e offrendo al sindaco Francesco Italia l’occasione per togliersi più di qualche sassolino dalla scarpa. Nel mirino finiscono soprattutto Luca Cannata e il Partito Democratico. Ma, mentre attacca i suoi avversari, il primo cittadino lancia anche un messaggio di apertura al gruppo Insieme, in vista della nuova giunta.

Italia affonda il colpo su Cannata: “È nervoso”

Il passaggio più duro dell’intervista esclusiva a BlogSicilia è quello riservato al deputato nazionale di Fratelli d’Italia. Italia non usa giri di parole e sceglie l’ironia per commentare il ruolo di Cannata nella vicenda della vicepresidenza.

“Devo fare i complimenti a Luca Cannata perché è riuscito addirittura a convogliare su di sé i voti del Partito Democratico, non oggi, ma precedentemente. E questo non è scontato”.

Una battuta che introduce un attacco diretto ai democratici, accusati dal sindaco di essere disposti a trovare intese politiche pur di contrastare personalmente la sua amministrazione: “Il Partito Democratico, pur di andare contro personalmente a questo sindaco, è disposto a fare accordi con tutti, anche con il più acerrimo avversario politico”.

Ma è sul risultato di Scimonelli che Italia concentra la sua rivincita politica. “Luca Cannata sta evidentemente attraversando un periodo di grande nervosismo. Oggi il suo candidato è stato quasi raddoppiato nei voti dal candidato Scimonelli”.

Il sindaco allarga poi il ragionamento alle vicende politiche provinciali, citando le elezioni per la presidenza della Provincia dove FdI, che aveva come candidato il sindaco di Francofonte – Comune poi sciolto per infiltrazioni mafiosa – è stata sconfitta. La conclusione è ancora più tagliente: Cannata avrebbe perso, secondo Italia, “il contatto oltre che col territorio, proprio con la realtà”.

Il Pd nel mirino: “Si dimettano e lascino spazio”

Non meno duro è il giudizio sul Partito Democratico. Il sindaco contesta il comportamento dei consiglieri dem nella seduta per l’elezione del vicepresidente, collegandolo al precedente voto sulla sfiducia. “Hanno dimostrato ancora una volta che il tentativo fatto la settimana precedente era un tentativo di autosfiduciarsi per andare a casa, perché non hanno nessuna voglia di esercitare il loro ruolo”.

Da qui l’invito, senza troppi giri di parole: “Li invito nuovamente a dimettersi e a lasciare spazio a consiglieri che vogliono davvero lavorare in Consiglio comunale”.

È una contrapposizione che Italia porta avanti da tempo: da una parte chi, a suo giudizio, vuole lavorare sui provvedimenti nell’interesse della città; dall’altra chi trasformerebbe ogni passaggio amministrativo in uno scontro politico.

Sfiducia, le accuse sulle pressioni

C’è poi il capitolo della mozione di sfiducia, che il sindaco continua a leggere anche attraverso le dinamiche dei partiti. Italia sostiene che il voto di alcuni consiglieri sia stato condizionato da pressioni esterne al Consiglio comunale.

“Ci sono deputati nazionali, deputati regionali e membri di spicco di partiti nazionali che hanno assunto delle posizioni addirittura di minaccia nei confronti di altre forze politiche per indurle a votare la sfiducia”.

Il primo cittadino precisa di non avere fatto telefonate e interpreta il voto di Insieme come una scelta legata all’appartenenza politica e partitica. Una circostanza che, nella sua lettura, non impedisce al gruppo di collaborare sui singoli provvedimenti.

Insieme, dal voto di sfiducia alla possibile intesa in giunta

Qui il tono cambia. Italia rivendica il rapporto amministrativo con il gruppo che ha votato la sfiducia, ma che in diverse occasioni ha sostenuto le proposte dell’amministrazione.

“Insieme ha dimostrato con grande senso di responsabilità e voglia di fare di essere stato presente quando c’erano provvedimenti che condivideva, e faceva opposizione strenua e ferrea quando invece erano provvedimenti che non condivideva”.

Per il sindaco non c’è alcuna novità. Ricorda, tra gli esempi di collaborazione, la partecipazione di Siracusa alla competizione per Capitale della Cultura 2033, realizzata insieme a una fondazione.

E soprattutto respinge l’idea che la presenza di una maggioranza consiliare debba essere letta come una vittoria personale. “Il fatto che ci sia una maggioranza in Consiglio non è una notizia positiva per il sindaco di Siracusa Francesco Italia, è una notizia positiva per la città”.

Italia ricorda di non potersi ricandidare e di essere impegnato a completare il mandato, portando avanti le opere pubbliche e le attività già programmate. Le variazioni di bilancio della prossima seduta, con nuovi finanziamenti regionali e ulteriori interventi per il Comune, sono il banco di prova immediato.

“Chi ne trae vantaggio, Francesco Italia sindaco oppure la città di Siracusa?”, osserva il primo cittadino, tornando a criticare quello che definisce «massimalismo ideologico» di una parte dell’opposizione.

Nuova giunta, dicembre sarà il mese decisivo: “Spazio per tutti”

La vera partita, adesso, si sposta sulla nuova giunta. Prima ci sono le variazioni di bilancio, poi, secondo il calendario indicato dal sindaco, il mese di dicembre sarà dedicato alla discussione sul nuovo esecutivo.

E Insieme potrebbe avere spazio? Italia non chiude la porta, anzi, allarga la disponibilità all’intero Consiglio comunale. “Per venire a lavorare, a rimboccarsi le maniche e a lavorare solo e esclusivamente nell’interesse dei cittadini siracusani c’è spazio per tutti”.

Una frase che lascia aperto uno scenario politico tutt’altro che secondario: il gruppo che ha votato la sfiducia potrebbe essere coinvolto nel nuovo assetto amministrativo? Italia non annuncia accordi né nomi, ma la disponibilità è esplicita. Dopo lo scontro sulla sfiducia, la partita della vicepresidenza e le tensioni tra i partiti, dicembre dirà se alle parole seguirà una nuova composizione degli equilibri di governo a Palazzo Vermexio.