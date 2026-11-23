Il fronte che il 18 novembre ha tentato di mandare a casa il sindaco Francesco Italia arriva alla vigilia del voto sulla vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa con una crepa in più. Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, che hanno firmato e votato la mozione, avevano trovato la quadra su Paolo Romano, capogruppo di FdI. Nelle ultime ore, però, il Pd avrebbe manifestato perplessità proprio su Romano. Non è chiaro cosa farà: tra le ipotesi, e non è la più remota, c’è l’astensione.

Come si elegge il vicepresidente

La differenza non è di poco conto, perché per eleggere il vicepresidente servirà la maggioranza semplice: chi prende un voto in più vince, senza soglie da raggiungere. In una partita così, chi si astiene non pesa sul totale ma regala il vantaggio a chi è più compatto.

La partita dei numeri

I conti, allora. Se FdI e Forza Italia restassero su Romano, i voti sarebbero 9. Salirebbero a 11 con Insieme, il gruppo vicino a Giovanni Cafeo, che però gioca una partita nella partita. Cafeo dialoga con il sindaco e grazie a quest’asse è alla guida della Fondazione Siracusa 2033, di cui il Comune è socio.

Il 18 novembre i due consiglieri di Insieme hanno votato la sfiducia, ma nessuno li dà per sicuri domani, anzi il nome di Ivan Scimonelli, esponente di Insieme, è tra i nomi caldi per l’altro versante.

Con un’opposizione frammentata, Mpa, lista Italia e lista Bandiera, che sono a quota 14, potrebbero eleggere un proprio vicepresidente.

La mozione

Il paradosso è tutto qui. Il 18 novembre l’opposizione ha raccolto 16 voti, quattro in meno dei 20 necessari, ma ha dimostrato che Italia non ha una maggioranza in aula. Se ora si presentasse divisa e perdesse anche la vicepresidenza, quella fotografia sbiadirebbe, e per l’amministrazione sarebbe il modo di trasformare una sfiducia respinta in un segnale di forza.

Restano due incognite. La prima sono Franco Zappalà e Boscarino, usciti dall’aula prima del voto sulla sfiducia per non esporsi, e che di fatto portano il tetto dell’amministrazione a 16. La seconda è il segreto dell’urna, se sarà previsto: dove un voto basta, un franco tiratore decide il risultato.

La partita per la giunta

Dopo la vicepresidenza si apre poi la partita più difficile, quella della nuova giunta, a cui l’elezione è comunque legata. I posti liberi sono quattro, dopo la riconferma dei cinque assessori uscenti, e ognuno ha un prezzo. Il Mpa vuole contare di più e chiederebbe garanzie sul mandato. Insieme, se restasse nell’orbita del sindaco, presenterebbe il conto. Zappalà e Boscarino, se decisivi, lo farebbero a loro volta, e non si esclude un ingresso in giunta di uno di loro con Boscarino magari candidato a sorpresa per la vicepresidenza.

Il sindaco dovrà tenere insieme chi lo ha salvato e chi lo ha lasciato a 14, con un tavolo dove ogni casella assegnata ne scontenta altre.