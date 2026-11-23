Il voto di domani per la vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa, dopo le dimissioni di Concetta Carbone travolta dall’inchiesta Nexus, ha cambiato forma nel giro di poche ore. L’ipotesi di un’intesa trasversale è tramontata e il fronte che ha sostenuto la sfiducia al sindaco Francesco Italia ha trovato un proprio candidato: Paolo Romano, capogruppo di Fratelli d’Italia.

Secondo quanto si apprende da autorevoli fonti politiche, Romano avrebbe il sostegno di Forza Italia, promotrice della mozione insieme a Pd e Fratelli d’Italia, e dello stesso Pd. I tre partiti che il 18 novembre hanno tentato di mandare a casa il sindaco si ripresentano quindi su un nome solo.

L’asse che non c’è

Nelle ore scorse si era parlato di un confronto tra il Mpa, alleato del sindaco, e Forza Italia, con l’ipotesi di Alessandra Barbone, consigliera forzista, come punto d’incontro. Quella strada è di fatto tramontata e, più che una trattativa, era un auspicio del Mpa. La scelta di Forza Italia di restare nel perimetro dell’opposizione ne spiega le ragioni. Con un candidato proprio, il fronte della sfiducia non ha bisogno di sponde altrove, e la mossa del Mpa, che avrebbe potuto stringere il sindaco tra due partiti, perde il suo presupposto.

Il nodo Insieme

Se l’opposizione è compatta, la maggioranza ha un problema di conti. Il 18 novembre i favorevoli alla sfiducia sono stati 16, contro i 14 consiglieri a sostegno dell’amministrazione. Tra i 16 ci sono i due consiglieri di Insieme, la lista vicina all’ex deputato regionale Giovanni Cafeo, presidente della Fondazione Siracusa 2033, di cui il Comune è socio.

Ivan Scimonelli, esponente di Insieme, era l’opzione più gradita al cerchio ristretto del sindaco. Oggi la posizione del gruppo è in bilico: da una parte l’orbita dell’amministrazione, dall’altra un fronte che ha un candidato e una posizione già assunta in aula.

I numeri spiegano perché il passaggio è decisivo. Se Insieme lasciasse l’opposizione, il rapporto si ribalterebbe: 14 consiglieri per Romano, 16 per l’amministrazione. Un cambio di campo di due soli consiglieri varrebbe quindi l’intera partita.

Chi pesa davvero

Entrano in scena Franco Zappalà e Boscarino, usciti dall’aula prima del voto sulla sfiducia per non esporsi. Il loro gesto era un messaggio al sindaco: senza di noi sei sotto soglia e non hai la maggioranza. L’asse tra Mpa e Forza Italia li avrebbe resi meno decisivi, perché i voti forzisti avrebbero spostato altrove il baricentro.

Con quell’ipotesi archiviata, i due consiglieri recuperano il peso che avevano mostrato. Un’uscita dall’aula, pochi giorni fa, era un segnale. Domani può diventare un voto, e a Siracusa chi decide un voto di questo tipo si ritrova di solito attorno al tavolo della giunta.

Cosa si gioca davvero

La vicepresidenza è legata alla composizione della nuova giunta e, più in generale, alla sopravvivenza dell’amministrazione. Per il sindaco, perdere la casella a favore di un candidato dell’opposizione sarebbe un segnale difficile da archiviare. Per Fratelli d’Italia, Forza Italia e Pd, ottenerla significherebbe dimostrare che il fronte del 18 novembre non si è sciolto con la sconfitta in aula.

Nel mezzo c’è il Mpa, che aveva puntato su un accordo e si ritrova senza. Resta da capire se la maggioranza contrapporrà un proprio candidato o se proverà a spezzare il fronte offrendo qualcosa a Insieme. In ogni caso il voto di domani non sarà un passaggio tecnico. Dirà se la sfiducia respinta ha lasciato al sindaco una maggioranza o soltanto un voto di scarto.