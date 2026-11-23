Il voto di domani per la vicepresidenza del Consiglio comunale di Siracusa è meno tecnico di quanto sembri. Dopo le dimissioni di Concetta Carbone, travolta dall’inchiesta Nexus, la scelta del successore misura la tenuta della maggioranza del sindaco Francesco Italia, scampato alla sfiducia ma ancora sotto la soglia per governare senza sussulti. Tra i nomi in circolazione ce n’è uno che cambia la lettura della partita: Alessandra Barbone, consigliera di Forza Italia, il partito che la mozione l’ha promossa insieme a Pd e Fratelli d’Italia.

La trattativa

Secondo autorevoli fonti politiche, a ragionarci è il Mpa, alleato del sindaco, che avrebbe avviato un confronto con Forza Italia. Non è un passaggio scontato, ma si spiega con i numeri usciti dal voto del 18 novembre: 16 favorevoli alla sfiducia, 14 contrari e due assenti, su una soglia fissata a 20.

Due ipotesi, due equilibri

Sul tavolo ci sono due soluzioni. La prima è Ivan Scimonelli, di Insieme, la lista vicina all’ex deputato regionale Giovanni Cafeo, presidente della Fondazione Siracusa 2033 di cui il Comune è socio. È la strada più congeniale al cerchio ristretto del sindaco: Insieme ha votato la sfiducia ma gravita da tempo attorno all’amministrazione, e i suoi due consiglieri porterebbero Italia da 14 a 16, la metà esatta dell’aula.

Un risultato che non basta a dormire tranquilli. Per mettersi al riparo servirebbe almeno un altro voto, e il nome che ricorre è quello di Franco Zappalà, che potrebbe trovare posto in giunta.

La seconda ipotesi è Barbone, e qui l’aritmetica cambia scala. Forza Italia conta sei consiglieri: se si avvicinassero all’amministrazione, i 14 diventerebbero 20, ben oltre la soglia dei 16, con un’opposizione ridotta a 10. Sulla carta, naturalmente, perché tutto dipende dalla compattezza del gruppo.

Il peso di due assenze

Per misurare la differenza conviene tornare al 18 novembre. Zappalà e Giovanni Boscarino sono usciti dall’aula prima del voto, una scelta letta come un messaggio al sindaco: senza di noi sei sotto soglia e non hai la maggioranza. Messaggi di questo tipo, in genere, si traducono in richieste, giunta compresa.

Con sei voti forzisti in più quel messaggio perderebbe efficacia. Il ruolo di Zappalà e di Boscarino diventerebbe meno decisivo, e con esso il loro margine di trattativa. È uno dei motivi per cui l’ipotesi Barbone non è indolore nemmeno dentro il perimetro dell’amministrazione.

La cornice e la sostanza

La motivazione che si raccoglie è istituzionale: Barbone darebbe continuità alla rappresentanza femminile dopo l’uscita di Carbone e offrirebbe una casella all’opposizione. Argomenti plausibili. C’è però chi legge la mossa come lo strumento per sigillare un’intesa politica, che collocherebbe il sindaco tra Mpa e Forza Italia, i due partiti da cui dipenderebbe la tenuta dell’aula. In questa lettura il garbo istituzionale fa da cornice a un accordo di sostanza.

Ne discenderebbe anche un effetto sul fronte della sfiducia. Un nome forzista concordato con il Mpa chiederebbe a Pd e Fratelli d’Italia di votare un candidato che non hanno scelto loro, e l’alleanza nata il 18 novembre ne uscirebbe meno compatta.

Lo sguardo oltre Siracusa

La partita non si gioca solo al Comune. Dietro il Mpa c’è il deputato regionale Peppe Carta, dietro Forza Italia Riccardo Gennuso, e entrambi guardano con interesse alle Regionali e alle Politiche. In una stagione elettorale, orientare le scelte di un’amministrazione, dagli assessorati alle deleghe, può portare consenso, e chi condiziona la giunta ne raccoglie i frutti.

Il Mpa, del resto, ha già presentato il conto. Secondo le stesse fonti, punterebbe a passare da due a quattro assessori e avrebbe chiesto al sindaco una rassicurazione sulla durata del mandato fino al 2028: tradotto, congelare le ambizioni di Italia per le Politiche del 2027. Con Forza Italia nello stesso perimetro, la richiesta potrebbe pesare di più.

Cosa si decide domani

Italia ha superato la sfiducia ma non il problema dei numeri. Con Scimonelli resterebbe dentro il perimetro dei suoi, con una maggioranza di misura. Con Barbone avrebbe una base più ampia, ma dividerebbe la regia con due partiti che hanno ambizioni proprie. Comunque vada, il voto dirà quanto margine gli resta per decidere da solo quando, e a chi, rendere conto.

Il capogruppo di Forza Italia: “Nessuna indicazione”

“Non c’è nessuna indicazione, nessuna trattativa, nessun nome Le indiscrezioni circolate non corrispondono al vero”. Lo afferma il capogruppo di Forza Italia, Damiano De Simone in merito alle notizie circa un accordo con il Mpa per la vicepresidenza del Consiglio comunale. “La vicepresidenza – sottolinea – non è una casella da spartire tra le forze politiche, ma una carica istituzionale che riguarda l’intero consesso. La scelta deve nascere da un confronto serio, nell’interesse dei lavori d’aula e del rispetto tra tutti i consiglieri”, aggiunge. “Non rivendichiamo la carica per noi – conclude De Simone – Rivendichiamo un metodo corretto e il rispetto delle istituzioni”.