Governo strategico e trasparenza: i pilastri della nuova era

Nel corso del biennio 2024-2025 il Comune di Siracusa ha attraversato una trasformazione profonda, silenziosa ma strutturale, dando forma a un nuovo modello di amministrazione pubblica fondato su efficienza, legalità e innovazione. L’azione sinergica tra Segreteria Generale, Direzione, Servizi trasversali e settori operativi ha compiuto un percorso di riorganizzazione che sta riposizionando Siracusa tra le realtà amministrative più dinamiche del Mezzogiorno.

Il cambiamento è stato guidato dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), divenuto il vero “timone” dell’amministrazione. La pianificazione strategica ha consentito di trasformare processi tradizionalmente complessi in strumenti di gestione più moderni e orientati ai risultati. Il rafforzamento del ciclo della performance – reso più stringente e metodico – ha permesso di monitorare l’impatto delle politiche pubbliche e riallineare le risorse secondo obiettivi concreti e misurabili.

In questo scenario, un ruolo determinante è stato assunto dalla Segreteria Generale, snodo fondamentale tra politica e burocrazia. La digitalizzazione del flusso deliberativo della Giunta ha abbattuto i tempi dei procedimenti, riducendo margini di errore e aumentando la tracciabilità delle decisioni. Allo stesso tempo, l’attività di audit amministrativo ha esaminato 200 provvedimenti, contribuendo all’emersione delle criticità e suggerendo correttivi che hanno aumentato la qualità e la coerenza dell’azione amministrativa.

La spinta della trasformazione digitale

La componente innovativa del cambiamento si concentra nella transizione digitale. Il Comune ha istituito un Servizio dedicato alla digitalizzazione, con una missione ambiziosa: garantire l’accesso ai servizi pubblici attraverso percorsi semplici, rapidi e inclusivi.

Tra le realizzazioni più significative emerge il collegamento con la Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), che apre a una piena interoperabilità tra sistemi e consente la cooperazione con banche dati essenziali come l’ANPR. Non si tratta di un mero passaggio tecnico, ma dell’ingresso del Comune in un ecosistema amministrativo nazionale basato sullo scambio automatico di informazioni e sulla riduzione del carico burocratico.

Sono stati inoltre estesi quasi a tutti i settori gli sportelli virtuali per le prenotazioni online, introducendo una modalità di accesso ai servizi che riduce code, attese e spostamenti, portando la pubblica amministrazione direttamente nelle case dei cittadini. L’introduzione del sistema centralizzato per la presentazione delle istanze digitali ha poi garantito tracciabilità, trasparenza e maggiore uniformità procedurale.

Guardando al futuro, Siracusa sta già investendo in Intelligenza Artificiale generativa, destinata ad automatizzare la redazione di atti amministrativi e a supportare gli uffici in compiti ripetitivi a basso valore aggiunto. A completare il quadro, l’implementazione di chatbot e assistenti virtuali multicanale, che offrirà ai cittadini risposte rapide e disponibili 24/7 su tributi, mobilità, servizi sociali e molto altro.

La digitalizzazione tocca anche l’ambito della sicurezza amministrativa: grazie all’adesione al Servizio Notifiche Digitali (SEND), l’Ente potrà ridurre costi e tempi relativi all’invio delle comunicazioni ufficiali, tra cui i verbali della Polizia Municipale.

Capitale umano e organizzazione

Il vero cuore della trasformazione riguarda il personale. L’Amministrazione ha varato nuovi funzionigramma e organigramma (Del. G.M. n. 3/2025), ricalibrando ruoli e responsabilità in modo da rendere la macchina amministrativa più coerente e funzionale.

Tra il 2024 e la prima metà del 2025 sono stati realizzati importanti interventi sul fronte degli organici:

assunzione e stabilizzazione di nuove figure professionali;

ingresso in servizio di 4 dirigenti tecnici , 19 agenti di Polizia Municipale e 3 assistenti sociali ;

aumento dell’orario per 86 dipendenti part-time , migliorando l’equità interna e la capacità operativa degli uffici.

Accanto al reclutamento, la formazione è stata una leva strategica: oltre 400 dipendenti hanno partecipato ad attività su trasparenza, contabilità pubblica, digitalizzazione e nuovo Codice dei contratti, in collaborazione con l’Università di Catania e istituzioni nazionali. Un investimento indispensabile per sostenere con competenza la modernizzazione della città.

PNRR, rigenerazione urbana e programmazione europea

Sul fronte della progettazione e degli investimenti, Siracusa ha dimostrato una notevole capacità di governare processi complessi. L’attuazione del PNRR procede su più fronti:

realizzazione dei Poli per l’Infanzia di Via Teofane e Cassibile, con conclusione prevista entro marzo 2026;

demolizione e ricostruzione di istituti scolastici, tra cui l’I.C. “Martoglio”;

interventi di rigenerazione urbana, tra cui:

nuovo centro per donne vittime di violenza in Via Pasquale Salibra (1,2 mln €); efficientamento energetico degli alloggi popolari di Grottasanta (11 mln €); creazione dell’ Archeoparco urbano nel quartiere Tiche.



Parallelamente, il Comune – Ente capofila della Strategia Territoriale FUA “Area Vasta Syracusae” – ha attivato le procedure per la selezione di 68 operazioni, per un potenziale di 55 milioni di euro FESR. L’obiettivo è ambizioso: ottenere la delega come Organismo Intermedio, acquisendo così la gestione diretta delle risorse territorializzate.

Finanza, legalità e innovazione istituzionale

Dal 2024 la gestione finanziaria del Comune ha intrapreso una svolta importante. L’approvazione anticipata del Bilancio di Previsione 2025-2027 e del Rendiconto 2024 testimonia una nuova capacità programmatoria e un ciclo di bilancio più ordinato e tempestivo.

Indicatori significativi:

tempo medio dei pagamenti : 28,1 giorni, in miglioramento e nel rispetto degli obblighi;

imposta di soggiorno : +53% nel primo semestre 2025, segno dell’aumento delle presenze turistiche e di un sistema di controllo più efficiente.



L’Avvocatura Comunale, con il Piano “Efficienza e Trasparenza”, ha avviato l’internalizzazione del contenzioso tributario, riducendo costi e aumentando il presidio legale interno. L’istituzione del Comitato Tecnico sul contenzioso consente oggi un monitoraggio preventivo dei settori più sensibili, con l’obiettivo di ridurre rischi e inefficienze.

Trasparenza, partecipazione e sicurezza urbana

La fiducia dei cittadini è stata rafforzata attraverso politiche di apertura e dialogo. Il Comune ha pubblicato la Guida sintetica al bilancio e rilanciato la Democrazia partecipata, che nel 2024 ha raccolto 18 progetti.

Rigenerato anche il ruolo dell’Urban Center, che si conferma laboratorio civico e hub di innovazione sociale, promotore di iniziative come il “Job Day”.

Per la sicurezza urbana, l’Amministrazione ha:

potenziato la Polizia Municipale con nuove assunzioni e tecnologie;

digitalizzato completamente il procedimento contravvenzionale;

ampliato la videosorveglianza contro l’abbandono dei rifiuti, passando da 31 a 89 telecamere operative .

Nonostante permangano sfide complesse il cammino è tracciato. Le priorità dei prossimi anni saranno il consolidamento dell’organizzazione, la piena interoperabilità dei processi digitali e la misurazione dell’impatto delle politiche pubbliche.

Siracusa ha avviato un percorso che unisce visione strategica, competenza e pragmatismo. Una rivoluzione silenziosa, ma destinata a trasformare l’amministrazione in un motore stabile di progresso e valore pubblico.