Scatti in bianco e nero

Una mostra digitale con gli scatti che immortalano Siracusa durante la lunga quarantena per l’emergenza sanitaria. Si chiama Siracusa in lockdown l’estemporanea della fotografa siracusana Tiziana Blanco che può essere vista su Libreriamo (www.libreriamo.it), la piazza digitale per gli appassionati di cultura.

“Nella mia quasi trentennale attività di fotoreporter mi è capitato di dover fotografare eventi e accadimenti di vario genere – dice la fotografa Tiziana Blanco – Non potevo quindi esimermi dal congelare fotograficamente questo momento storico, dovevo a tutti i costi immortalare Siracusa in quella situazione unica ed irripetibile, senza gente in giro, nella sua totale avvenenza; un po’ come una bella donna che, non avendo bisogno di orpelli si mostra al naturale, e che si vela e si svela a seconda delle occasioni”.

Le suggestive fotografie scattate da Tiziana Blanco catturano prospettive aperte e scorci urbani, dove a parlare sono le linee ben definite di palazzi e vie. Elementi architettonici dalle pure forme classiche che si incontrano con la sensualità barocca costituiscono il suggestivo racconto fotografico dell’artista siracusana. Un gioco di luci ed ombre capace di descrivere le sensazioni provate, singolari tagli e inquadrature che rivelano l’essenza di una Siracusa immersa in un austero silenzio e ammantata da una luminosità sacrale.

Siracusa in lockdown è un omaggio ai cittadini siracusani che hanno dimostrato un grande senso civico e di responsabilità durante la quarantena forzata ed alle vittime siracusane del covid19. Fotografie in bianco e nero capaci di far riflettere lo spettatore, di trasmettere l’emozione provata in prima istanza dalla fotografa, improvvisamente catapultata all’interno di un film o di un quadro.

“Far vivere sui social e sul web la città di Siracusa come non si è mai vista rappresenta un modo per far conoscere al mondo intero una delle bellezze italiane – afferma Saro Trovato, curatore della digital exhibition e fondatore di Libreriamo – ‘Siracusa in lockdown’ rappresenta uno strumento innovativo capace di fare marketing territoriale in maniera originale e attrarre l’interesse turistico di milioni di persone che potranno così riscoprire il nostro Paese.”