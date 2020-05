Assemblea siciliana

E’ stato sospeso dalla carica di deputato regionale Pippo Gennuso, di Rosolini, eletto nel 2017 nella lista dei Popolari ed autonomisti, sostituito da Daniela Ternullo, prima dei non eletti in quel raggruppamento politico. Un provvedimento legato alla vicenda giudiziaria del febbraio del 2019 culminata con l’arresto di Gennuso e dell’ex presidente del Consiglio di giustizia amministrativa siciliana Raffaele Maria De Lipsis, dell’ex magistrato della Corte dei Conti, Luigi Pietro Maria Caruso e del giudice del Consiglio di Stato sospeso Nicola Russo. I primi tre hanno patteggiato la pena, l’ultimo ha invece scelto di essere processato. All’esponente politico di Rosolini è stato cambiato il capo di imputazione, da corruzione a traffico di influenze e per questo ha presentato ricorso “che sarà discusso il 5 giugno” afferma Gennuso a BlogSicilia.

“Si tratta di una sospensione – spiega Gennuso a BlogSicilia – ma in questo momento mi interessa uscire da questa vicenda giudiziaria, del seggio all’Assemblea regionale mi importa poco. E poi confido in Daniela Ternullo”. Poco dopo il suo arresto, per effetto della legge Severino, Daniela Ternullo aveva preso il suo posto, salvo poi restituirlo nel luglio scorso.

«Il mio primo pensiero va all’onorevole Pippo Gennuso, un amico e una persona con un profilo d’altri tempi, a cui voglio augurare le migliori fortune. La mia attività all’Assemblea regionale sarà svolta nel solco della piena continuità con le battaglie che in questi mesi Gennuso ha portato avanti, con determinazione, nell’interesse della provincia di Siracusa e di tutta la Sicilia». Queste le prime parole di Daniela Ternullo nel giorno del suo ritorno tra i banchi dell’Assemblea Regionale Siciliana.

«Scontata – aggiunge Daniela Ternullo – la mia adesione al Gruppo Parlamentare Ora Sicilia, che ho contribuito a far nascere nell’estate del 2019 insieme agli amici e colleghi Luigi Genovese e Luisa Lantieri, con i quali vanto un rapporto solido, fondato sulla stima e sulla condivisione di idee e progetti. Un legame che si è consolidato giorno dopo giorno. Riabbraccio la mia famiglia».