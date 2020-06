L'uomo è stato trovato con 120 grammi di marijuana

Gli agenti del Commissariato di Augusta (SR), in seguito a un’attenta attività di indagine scaturita da una segnalazione sull’applicazione youpol che comunicava la presenza di numerose persone che

facevano accesso in un’abitazione del centro storico, hanno arrestato Rodolfo Grasso Umberto , di 31 anni, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di droga.

A seguito dell’osservazione costante dell’abitazione segnalata, gli agenti hanno notato un anomalo viavai di persone che entravano e sostavano all’interno per pochi minuti e due giovani, a seguito di perquisizione, sono stati trovati in possesso di marijuana e, pertanto, segnalati alla competente autorità amministrativa.

Grasso, a seguito di perquisizione prima personale e poi domiciliare, è stato trovato in possesso di 120 grammi di marijuana, in parte già suddivisa in dosi pronta per la vendita, e di un bilancino di precisione e, pertanto, arrestato ma, poiché lo stesso non ha precedenti in materia di stupefacenti, è stato rimesso in libertà.