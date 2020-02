Lo spaccio di droga avveniva la sera, in mezzo ai ragazzini e ragazzine che rincasavano dopo aver trascorso qualche ora insieme.

I carabinieri, al termine del blitz scattato questa notte in via Italia 103, hanno posto sotto sequestro 184 dosi di marijuana per un peso di circa 120 grammi. La droga è stata rinvenuta in una palazzina che, secondo la ricostruzione delle forze dell’ordine, sarebbe stata trasformata in una sorta di deposito. Da qualche tempo, i carabinieri del comando provinciale di Siracusa avevano metto sotto osservazione quello stabile, in effetti, nei giorni scorsi c’è stato un blitz proprio in via Italia 103 ma nonostante l’intervento il traffico non avrebbe subito interruzioni.

Non sono stati rintracciati i responsabili del traffico di stupefacenti ma qualche sospetto i carabinieri ce l’hanno. Un gruppo di giovani con precendenti penali è finito sotto la lente di ingrandimento delle forze dell’ordine