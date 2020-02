Accusato di spaccio di droga

Nel 2018 aveva ricevuto un ordine di arresto per alcuni episodi di spaccio di cui sarebbe stato responsabile ma non volendo finire dentro avrebbe deciso di sparire. Corrado Cassalini, 36 anni, disoccupato, con precedenti penali, è stato rintracciato dai carabinieri di Siracusa durante un servizio di controllo. In realtà, sarebbe stato lui ad attirare i sospetti delle forze dell’ordine, perché, dopo aver visto la macchina dei militari, avrebbe eseguito una manovra azzardata, che, naturalmente, non è passata inosservata agli investigatori.

I carabinieri del Nucleo radiomobile si sono messi sulle tracce di quel veicolo e poco dopo lo hanno bloccato. In quel momento, il disoccupato potrebbe aver compreso che ormai era in trappola. E’ bastato, infatti, un controllo sui terminali del comando provinciale per scoprire il passato del trentaseienne che non avrebbe detto molto agli inquirenti. E’ stato accompagnato nella stessa serata nella caserma del comando provinciale di Siracusa ed a quel punto è stato dichiarato in stato di arresto.

“L’uomo infatti, poi risultato latitante dal 2018, si era da tempo dato alla macchia per non essere arrestato, avendo evidentemente consapevolezza di essere destinatario di misura cautelare degli arresti domiciliari a causa di alcuni reati connessi a detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio” spiegano dal comando dei carabinieri.