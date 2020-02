Operazione dei carabinieri di Siracusa

Era stato condannato, in primo grado, ad uno di reclusione a seguito di un’operazione antidroga della polizia che gli trovò nella sua disponibilità un chilo di marijuana, nascosto in macchina mentre nella sua abitazione, perquisita da cima a fondo, furono rintracciati 73 grammi di marijuana e 98,6 grammi di hashish. Claudio Barone, 37 anni, disoccupato, siracusano, con precedenti penali, è stato arrestato dai carabinieri, insieme a Francesco Mauceri, 29 anni, disoccupato, perché trovati in possesso di 270 grammi di cocaina, suddivisi in 4 involucri.

I due sono stati sorpresi in viale Tunisi, nella zona nord di Siracusa, a bordo di due macchine ed il loro atteggiamento avrebbe destato più di un sospetto ai militari che sono intervenuti per un controllo per capire se nascondessero qualcosa, droga in particolare. Un carabiniere avrebbe riconosciuto Claudio Barone (difeso dall’avvocato Junio Celesti) per via dei suoi trascorsi negli ambienti degli stupefacenti, ed al termine della perquisizione sono scattati gli arresti.

I due sono stati trasferiti in carcere, nel penitenziario di contrada Cavadonna, in attesa dell’udienza di convalida del provvedimento restrittivo che si terrà domani al palazzo di giustizia di Siracusa.