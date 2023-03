le indagini della squadra mobile a belvedere

Gli agenti della Squadra mobile di Siracusa hanno tratto in arresto Matteo Lanteri, 22 anni, per detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio. Nell’ambito della stessa indagine, è stato denunciato il fratello.

Spaccio a Belvedere

Nei giorni scorsi, i poliziotti avrebbero avuto delle indicazioni su un giro di spaccio nel quartiere di Belvedere, e così si sono presentati nella casa del 22enne per un controllo. Al termine della perquisizione, gli inquirenti hanno rintracciato e sequestrato 66 grammi di hashish, 3 grammi di marijuana, un bilancino di precisione e 2 coltelli da cucina intrisi di hashish.

Coinvolto il fratello del presunto pusher

Proseguendo le verifiche, gli agenti della Squadra mobile si sono imbattuti nel fratello dell’arrestato, un 20enne, che è stato trovato in possesso di 216 grammi di marijuana e 10 di hashish, rintracciati in un’altra abitazione dove vivrebbe il ragazzo.

Scovate munizioni

Inoltre, gli agenti della Squadra Mobile, nell’ambito di successivi servizi antidroga, hanno denunciato un giovane di 20 anni, già conosciuto alle forze di polizia, per il reato di detenzione illegale di munizioni. In particolare, a seguito di una perquisizione domiciliare effettuata nell’abitazione dell’indagato, gli investigatori hanno scovato una cartuccia da caccia calibro 12 e una modica quantità di sostanza stupefacente (hashish) per cui è stato segnalato in Prefettura.

Arrestato per scontare condanna per droga

Un lavagista siracusano, Marco Maieli, 45 anni, si era reso irreperibile dopo la sentenza definitiva a 3 anni di reclusione per traffico di droga.

Irreperibile da 5 mesi

Dall’ottobre dello scorso anno, era sparito dai radar ma nelle ultime settimane gli agenti della Squadra mobile di Siracusa avrebbe avuto alcune indicazioni sul luogo in cui l’uomo aveva trovato riparo. Il 45enne si era stabilito a Floridia e proprio qui lo hanno intercettato i poliziotti che lo hanno prelevato e condotto in carcere dove sconterà la sua condanna.

Arrestato nel 2016

La vicenda giudiziaria di Maieli nasce nel 2016 a seguito dell’arresto dei carabinieri che, nel corso di un controllo, in contrada Isola, zona balneare a sud di Siracusa, fu scovato con un carico di droga, circa due chili e 700 grammi di cocaina per un valore commerciale di circa 600 mila euro.