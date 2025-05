I carabinieri della Compagnia di Siracusa hanno dato esecuzione a due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Siracusa per i reati di detenzione a fini di spaccio di sostanza di sostanza stupefacente.

L’indagine dello scorso anno

Si tratta di un’indagine risalente al maggio del 2024 quando i militari sequestrarono a Solarino 6,5 kg marijuana e 39kg di hashish traendo in arresto due 36enni, un 29enne e una 33enne di Solarino, tutti con precedenti in materia di stupefacenti, per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Lo spaccio a Solarino

La droga, destinata al mercato locale, era stata trovata a casa del 29enne, occultato all’interno di alcuni scatoloni. Dalle attività investigative scaturite dal sequestro operato a maggio, è emerso il coinvolgimento di altri due uomini, un siracusano 42enne e un catanese di 35 anni, legato al contesto della criminalità organizzata, raggiunti dalla misura cautelare delle ore scorse.

Il giro di affari

Uno di loro è risultato essere il fornitore catanese della sostanza stupefacente mentre il siracusano, in occasione di un riscontro all’attività d’indagine, era stato trovato in possesso di oltre 64.000 euro che avrebbe dovuto consegnare ai fornitori per l’acquisto dello stupefacente.