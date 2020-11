Blitz nella zona nord di Siracusa

Non si ferma nemmeno la domenica lo spaccio a Siracusa, specialmente nelle zone tradizionalmente legate al traffico di droga. Al Parco Robinson, nel rione di Bosco Minniti, nel territorio del gruppo Bronx, decimato dagli arresti, la polizia ha scoperto uno spacciatore ma appena si è accorto dell’arrivo delle pattuglie delle Volanti è scappato, disfacendosi di 14 dosi di cocaina e 23 dosi di hashish, recuperate e poste sotto sequestro dalle forze dell’ordine.

Poco dopo, gli stessi poliziotti si sono recati in via Italia 103, al centro dell’inchiesta antimafia Demetra culminata nelle settimane scorse con 27 arresti, dove hanno scoperto un altro spacciatore, 18 anni, che, per evitare problemi, ha consegnato alcune dosi di cocaina nelle mani dei poliziotti.

In aiuto del 18enne, è poi arrivato, secondo quanto svelato dalla polizia, un giovane in sella ad uno scooter. “Prendendo le difese del giovane assuntore chiedeva conto ai poliziotti del loro operato. Sottoposto al controllo, è stato denunciato per il reato di guida senza patente. Il mezzo su cui viaggiava, una Honda SH 300, già sottoposta a sequestro amministrativo, è stata confiscato” fanno sapere dalla Questura di Siracusa.

Nei giorni scorsi, la polizia ha arrestato con l’accusa di detenzione di sostanze stupefacenti per fini di spaccio, Francesco Giudice, 29 anni, e Roberta Ferrara, 57 anni, che vivono in un appartamento di un edificio di edilizia popolare nel rione della Mazzarrona, al centro di tanti traffici di droga.

C’erano anche le telecamere di sicurezza che avrebbero permesso agli indagati di tenere sotto controllo quella zona in modo da prevenire l’arrivo delle forze dell’ordine. E così, la polizia ha giocato d’astuzia, facendo intervenire due agenti in abiti borghesi che si sono recati nella palazzina dove abitano gli indagati. La donna, per nulla insospettita, ha aperto la porta: i due poliziotti avrebbero notato la presenza di un’altra persona che stava per acquistare delle dosi di droga.

In casa c’era un banchetto con gli stupefacenti: sono stati sequestrati circa 110 g di hashish e 60 di marijuana, in parte confezionate, un bilancino di precisione elettronico, un tagliere, denaro, frutto della presunta attività di spaccio.