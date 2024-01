le indagini sono in corso

Alcuni colpi d’arma da fuoco sono stati esplosi in prossimità dell’ingresso del Comune di Pachino, nel Siracusano. Secondo quanto emerge in una prima ricostruzione della polizia, vi sarebbe stata una lite tra due pregiudicati sfociata negli spari contro una bancarella per la vendita di frutta e verdura.

Gli agenti di polizia, arrivati poco dopo una segnalazione, hanno provato a bloccare i due uomini per un controllo ma uno dei due avrebbe puntato un fucile contro gli stessi poliziotti. Un agente ha colpito fisicamente l’aggressore, caduto per terra, per poi esplodere con l’arma di ordinanza un colpo di pistola ferendo ad una gamba l’uomo, trasportato in ospedale anche se la Questura di Siracusa fa sapere che non è in gravi condizioni