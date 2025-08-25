La nave Ocean Viking, della ong Sos Mediterranee, è in viaggio verso il porto di Siracusa che, secondo quanto riferisce il giornalista di radio radicale Sergio Scandura, riportato dall’AGI, sostituisce quello di Carrara assegnato in precedenza dal Viminale. La nave, che ha a bordo 87 naufraghi provenienti da due soccorsi, era entrata nel mirino del fuoco della Guardia costiera libica, secondo quanto spiegato dalla ong, che ha pubblicato le foto dei proiettili e dei fori negli oblò.