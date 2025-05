Percorsi e aree di sosta dedicati per bus turistici e taxi, potenziamento dei parcheggi e delle navette che li collegano con il Teatro Greco di Siracusa, presenza costante della Polizia municipale per apportare aggiustamenti in tempo reale a seconda dei flussi di traffico.

La mobilità per le rappresentazioni classiche

Il settore Mobilità e trasporti ha messo a punto una serie di misure per ridurre il più possibile l’impatto degli Spettacoli classici della Fondazione Inda (che cominciano venerdì 9) sulla circolazione cittadina. L’ordinanza 289 del 6 maggio è stato pubblicata stamattina all’albo pretorio proprio mentre veniva illustrata in conferenza stampa dal sindaco Francesco Italia, dall’assessore Vincenzo Pantano, dal dirigente Santi Domina e dal responsabile del servizio Martina Rinaldo. Sarà in vigore dal 9 maggio al 6 luglio e poi il solo giorno 17 luglio. E in questo arco di tempo, soltanto nei giorni in cui si tengono gli spettacoli e per un numero di ore limitato: per i bus e i mezzi privati, dalle 16,30 alle 18,30 nei mesi di maggio e giugno e dalle 17,30 alle 19,30 a luglio; per i taxi dalle ore 16 alle 24 a maggio e giugno e dalle 17 alle 24 a luglio.

Cosa prevede l’ordinanza

Le auto private potranno usufruire gratuitamente dei parcheggi Elorina (dove sarà consentito l’accesso anche all’interno dell’area della protezione civile) e Von Platen e potranno raggiungere il Teatro con navette della Sais al prezzo della corsa ordinaria. Chi decide di lasciare l’auto nelle vicinanza di Ortigia o al parcheggio Molo avrà a disposizione la linea “turistica” 108.

Il sindaco

Quest’anno – ha detto il sindaco – per l’Inda si prevede una stagione con numeri da record e molte repliche

sono già sold-out. In alcune giornate, per esempio, arrivano a Siracusa decine di pullman turistici, capaci di bloccare

la città, e allora il tentativo è di diversificare gli accessi e i percorsi in base alle tipologie dei mezzi evitando che questi

finiscano nel traffico cittadino. Ci siamo mossi secondo tra direttrici: modifica alla mobilità con presenza di vigili

urbani negli snodi più importanti; accesso preferenziale per i bus e area di sosta dedicata; parcheggi e navette per chi

arriva in auto o per i siracusani che si recano al Teatro Greco. Stiamo offrendo, insomma, una serie di possibilità con

l’obiettivo di mitigare quegli effetti sulla circolazione che conosciamo in occasione del stagione dell’Inda”.

Pantano, “lavoro di squadra”

“Tengo a precisare che si è trattato di un lavoro di squadra. Tutte le misure – sottolinea l’assessore Pantano –

sono state studiate e decise, nel corso di alcune riunion, assieme ai soggetti istituzionali e privati interessati e sono

state accolte con soddisfazione. Pullman e taxi seguiranno alcune direttrici stabilite e disporranno di aree di sosta

dedicate mentre per il traffico veicolare è importante sottolineare che la Polizia municipale, presente lungo le arterie

di maggiore flusso, potrà intervenire in tempo reale chiudendo o aprendo al transito a seconda delle situazioni che si

presentano al momento”.

I taxi e i noleggi con conducente potranno sostare in viale Augusto (nelle cui vicinanze saranno previsti dei posti per le auto private); i collegamenti da e per Ortigia avverranno percorrendo piazza Euripide, dove sarà realizzata una corsia preferenziale, viale Luigi Cadorna e viale Teocrito.

Le auto private potranno usufruire gratuitamente dei parcheggi Elorina (dove sarà consentito l’accesso anche all’interno dell’area della protezione civile) e Von Platen e potranno raggiungere il Teatro con navette della Sais al prezzo della corsa ordinaria. Chi decide di lasciare l’auto nelle vicinanza di Ortigia o al parcheggio Molo avrà a disposizione la linea “turistica” 108.