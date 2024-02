eletti i componenti della segreteria

Il vicesindaco di Siracusa, Edy Bandiera, è stato eletto coordinatore provinciale di Sud chiama Nord a conclusione dell’assemblea provinciale che si è tenuta a Siracusa.

La segreteria provinciale

Sono stati eletti all’unanimità gli altri componenti della segreteria provinciale: vice coordinatore è Leandro Sipala, poi Alessandro Spadaro, Egizio Zaccaria, Massimiliano Tiralongo, Gaetano Di Benedetto, Luigi Calvo, Roberto Getulio e Sergio Paparo.

Il coordinamento cittadino

Nella giornata di ieri, invece, si è provveduto all’elezione del coordinamento cittadino di Siracusa, individuando i seguenti ruoli: coordinatore: Alessandro Spadaro; vice coordinatore: Davide Rossitto; Responsabile dell’organizzazione: Matteo Melfi; Tesoriere: Salvatore Dugo.

Le parole di Bandiera

“Crediamo fermamente che la strutturazione del partito – ha detto Bandiera – a livello provinciale e regionale possa contribuire all’elezione di Cateno De Luca come Presidente della Regione. Questo è l’obiettivo per il quale lavoriamo con impegno e determinazione. Riguardo ai membri della segreteria provinciale, sono convinto che sapranno offrire un contributo significativo alla crescita di Sud Chiama Nord e saranno in grado di rispondere alle esigenze della città e della provincia di Siracusa. Quest’area sta attraversando fasi molto delicate e siamo consapevoli che è necessario un cambiamento radicale del nostro modello di sviluppo”

“Ci stiamo orientando – ha aggiunto Bandiera – verso un modello che valorizzi il turismo, l’agricoltura, l’agroalimentare e tutti gli aspetti ad essi connessi. Il territorio di Siracusa, con le sue straordinarie vocazioni e potenzialità nei settori turistico, culturale, artistico, storico, religioso, agricolo e marittimo, è una vera e propria punta di diamante per la Sicilia. In questo contesto, saremo ancora più impegnati nel sostenere l’azione politica del nostro leader”.

Il coordinatore regionale

Il coordinatore regionale Danilo Lo Giudice ha dichiarato: ” Il risultato ottenuto nella città di Siracusa e nell’intera provincia testimonia il successo del lavoro instancabile svolto da Sud Chiama Nord sul territorio. La costituzione dei comitati cittadini in ogni comune provinciale è la prova tangibile della crescita continua del nostro movimento. Questa strutturazione rappresenta un passaggio fondamentale nel nostro percorso verso obiettivi sempre più importanti. La campagna di tesseramento, ancora in corso e su cui tengo ad insistere, ha restituito risultati numerici significativi, confermando che il nostro progetto politico e le nostre azioni rispondono alle reali esigenze dei cittadini